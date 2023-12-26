Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, каким оружием можно это сделать. Речь идет о ракетах ATACMS с дальностью на 300 километров.
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"Мы можем полностью прекратить поставку любых видов обеспечения для российской оккупационной армии по периметру нашей границы", – констатировал Жданов.
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Враг не может в полной мере использовать Крымский мост, который получил несколько ударов. Поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу вдоль Азовского побережья через Донецкую и Запорожские области.
Однако и этот вопрос можно решить с помощью ATACMS.
Любое строительство имеет свою ахиллесову пяту. Там есть река Кальмиус, и они пытаются построить через нее мост. При наличии ракеты ATACMS этот мост снесут одним ракетным ударом,
– подчеркнул Жданов.
По его мнению, Украина может получить ATACMS на 300 километров вместе с основной партией авиации в конце января – начале февраля.
Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала
ATACMS для Украины: что известно сейчас
- Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS. Под ударом оказались российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.
- В Politico написали, что в США приняли решение об ATACMS для Украины еще 30 августа. Однако это держали в секрете, чтобы сохранить момент неожиданности для России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет получать ATACMS на постоянной основе. Об этом, мол, договорились Зеленский и Байден.