Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, каким оружием можно это сделать. Речь идет о ракетах ATACMS с дальностью на 300 километров.

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"Мы можем полностью прекратить поставку любых видов обеспечения для российской оккупационной армии по периметру нашей границы", – констатировал Жданов.

Обратите внимание! Главным предостережением партнеров остаются удары их оружием по территории России. Однако Крым – это украинская территория, хоть и оккупированная.

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Враг не может в полной мере использовать Крымский мост, который получил несколько ударов. Поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу вдоль Азовского побережья через Донецкую и Запорожские области.

Однако и этот вопрос можно решить с помощью ATACMS.

Любое строительство имеет свою ахиллесову пяту. Там есть река Кальмиус, и они пытаются построить через нее мост. При наличии ракеты ATACMS этот мост снесут одним ракетным ударом,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, Украина может получить ATACMS на 300 километров вместе с основной партией авиации в конце января – начале февраля.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

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