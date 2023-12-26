Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, якою зброєю можна це зробити. Ідеться про ракети ATACMS із дальністю в 300 кілометрів.

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"Ми можемо повністю припинити постачання будь-яких видів забезпечення для російської окупаційної армії по периметру нашого кордону", – констатував Жданов.

Зверніть увагу! Головною пересторогою партнерів залишаються удари їхньою зброєю по території Росії. Однак Крим – це українська територія, хоч і окупована.

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Ворог не може повною мірою використовувати Кримський міст, який зазнав кількох ударів. Тому окупанти намагаються побудувати залізницю вздовж Азовського узбережжя через Донецьку й Запорізькі області.

Однак і це питання можна розв'язати за допомогою ATACMS.

Будь-яке будівництво має свою ахіллесову п'яту. Там є річка Кальміус, і вони намагаються побудувати через неї міст. За наявності ракети ATACMS цей міст знесуть одним ракетним ударом,

– наголосив Жданов.

На його думку, Україна може отримати ATACMS на 300 кілометрів разом з основною партією авіації наприкінці січня – на початку лютого.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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