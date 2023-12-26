Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, якою зброєю можна це зробити. Ідеться про ракети ATACMS із дальністю в 300 кілометрів.
До теми ATACMS надто легкі: якою є ідеальна зброя для знищення Кримського мосту
"Ми можемо повністю припинити постачання будь-яких видів забезпечення для російської окупаційної армії по периметру нашого кордону", – констатував Жданов.
Росіяни розроблюють нові логістичні шляхи
Ворог не може повною мірою використовувати Кримський міст, який зазнав кількох ударів. Тому окупанти намагаються побудувати залізницю вздовж Азовського узбережжя через Донецьку й Запорізькі області.
Однак і це питання можна розв'язати за допомогою ATACMS.
Будь-яке будівництво має свою ахіллесову п'яту. Там є річка Кальміус, і вони намагаються побудувати через неї міст. За наявності ракети ATACMS цей міст знесуть одним ракетним ударом,
– наголосив Жданов.
На його думку, Україна може отримати ATACMS на 300 кілометрів разом з основною партією авіації наприкінці січня – на початку лютого.
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
ATACMS для України: що відомо натепер
- Володимир Зеленський підтвердив, що 17 жовтня Україна вперше використала далекобійні ракети ATACMS. Під ударом опинились російські аеродроми в окупованих Бердянську й Луганську.
- У Politico написали, що в США ухвалили рішення про ATACMS для України ще 30 серпня. Однак це тримали в таємниці, щоб зберегти момент несподіванки для Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримуватиме ATACMS на постійній основі. Про це, мовляв, домовились Зеленський і Байден.