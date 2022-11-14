Как в украинских городах будут отмечать новогодние праздники в условиях войны

В Украине продолжаются дискуссии о том, уместно ли праздновать Новый Год и Рождество во время полномасштабной войны. В частности, кто-то выступает против установки главной елки, а кто-то – за. О том, как будут отмечать праздники в Украине – читайте дальше.

Пока не все города решили, как будут праздновать. 24 канал собрал информацию о тех городах, где местные власти уже определились или же в процессе.

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Киев

8 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице установят главную елку. Однако никаких празднований, концертов и ярмарки не будет. Организаторы опубликовали даже один из эскизов того, как может выглядеть елка. В частности, в этом году решили оформить ее в цветах национального флага.



Эскиз елки в Киеве / Фото Realist Online

Идея установки елки во время полномасштабной войны вызвала негодование у части киевлян. Петиция о том, чтобы не устанавливать дерево быстро набрала нужное количество голосов. Киевляне считают, что сейчас не время тратить средства на елку, ведь их можно направить военным или переселенцам.

Однако впоследствии появилась петиция и за елку. Мол, нельзя позволить России украсть у украинцев еще Новый Год и Рождество. Однако эта петиция до сих пор не набрала нужное количество голосов. Так что пока неизвестно, будет в Киеве елка или нет.

В то же время Оперативный штаб обороны Киевской области запретил устанавливать праздничные иллюминации в регионе. Это относится к коммерческой, коммунальной и государственной собственности.

Запорожье

В Запорожье все праздничные мероприятия будут ограничены, а насчет елки еще не определились. Если ее установят, то деньги на это тратить не будут. Местные власти хотят использовать игрушки, гирлянды и елку, которые покупали в прошлом году.

Сумы

В Сумах рождественской елки не будет, а деньги, которые должны потратить на ее обустройство, направят на обороноспособность города.

Ровно

В Ровно главную елку устанавливать не будут, потому что 56% населения города высказались против. Сейчас в центре города, где каждый год ставят елку, проходят прощания с погибшими военными.

Днепр

В Днепре продолжаются дискуссии по поводу елки. Высказать свое мнение могут все жители города. В то же время, мэр Борис Филатов считает, что лучше елку поставить, но иллюминацию включать только в дни праздников. Кроме того, гирлянды, по его словам, уже есть.

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Полтава

Мэр города Александр Мамай не против установки елки. Однако он отметил, что нужно дождаться разрешения правительства и согласия жителей общины.

В Кременчуге на Полтавщине елку поставят, но деньги на игрушки тратить не будут. Массовых празднований в городе не будет, однако возле елки обустроят каток.

на Полтавщине елку поставят, но деньги на игрушки тратить не будут. Массовых празднований в городе не будет, однако возле елки обустроят каток. В Миргороде также установят елку, но без иллюминации.

Чернигов

В Чернигове праздничные мероприятия проводить не будут. Начальник городского управления культуры и туризма Александр Шевчук заявил, что сейчас можно думать только об элементах атмосферы и о поздравлении детей.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске поставят елку по рисункам детей. В общей сложности соберут более тысячи рисунков и из них создадут елку. Возле главного дерева города сделают небольшое освещение, но без иллюминаций.

Черновцы

Власти Черновцов считают, что устанавливать главную елку в этом году неуместно. Кроме того, на Соборной площади, где каждый год ставили елку, теперь размещены ангары для помощи переселенцам.

Пока информации о праздновании в других городах Украины нет.