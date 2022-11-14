Наразі не всі міста вирішили, як будуть святкувати. 24 канал зібрав інформацію про ті міста, де місцева влада вже визначилася або ж в процесі.

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Київ

8 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці встановлять головну ялинку. Однак ніяких святкувань, концертів та ярмарку не буде. Організатори навіть опублікували один з ескізів того, як може виглядати ялинка. Зокрема, цього року вирішили оформити її в кольорах національного прапора.



Ескіз ялинки у Києві / Фото Realist Online

Ідея встановлення ялинки під час повномасштабної війни викликала обурення частини киян. Петиція про невстановлення дерева швидко набрала потрібну кількість голосів. Кияни вважають, що зараз недоречно витрачати кошти на ялинку, адже їх можна скерувати військовим або переселенцям.

Однак згодом з'явилася петиція і за ялинку. Мовляв, не можна дозволити Росії вкрасти в українців ще Новий Рік та Різдво. Про те ця петиція досі не набрала потрібну кількість голосів. То ж наразі невідомо, буде в Києві ялинка, чи ні.

Водночас Оперативний штаб оборони Київської області заборонив встановлювати святкові ілюмінації в регіоні. Це стосується комерційної, комунальної та державної власності.

Запоріжжя

У Запоріжжі всі святкові заходи будуть обмежені, а щодо ялинки ще не визначилися. Якщо її таки встановлять, то гроші на це витрачати не будуть. Місцева влада хоче використати іграшки, гірлянди та ялинку, які купували минулого року.

Суми

У Сумах різдвяної ялинки не буде, а гроші, які мали б витратити на її облаштування, направлять на обороноздатність міста.

Рівне

У Рівному головну ялинку встановлювати не будуть, бо 56% населення міста висловилися проти. Зараз у центрі міста, де кожного року ставлять ялинку, відбуваються прощання з загиблими військовими.

Дніпро

У Дніпрі наразі тривають дискусії щодо ялинки. Висловитися можуть всі мешканці міста. Водночас мер Борис Філатов вважає, що краще ялинку поставити, але ілюмінацію вмикати лише у дні свят. Крім того, гірлянди, за його словами, вже є.

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Полтава

Мер міста Олександр Мамай не проти встановлення ялинки. Однак він зазначив, що треба дочекатися дозволу уряду та згоди мешканців громади.

У Кременчуку на Полтавщині ялинку поставлять, але гроші на іграшки витрачати не будуть. Масових святкувань у місті не буде, але біля ялинки облаштують ковзанку.

на Полтавщині ялинку поставлять, але гроші на іграшки витрачати не будуть. Масових святкувань у місті не буде, але біля ялинки облаштують ковзанку. У Миргороді також встановлять ялинку, але без ілюмінації.

Чернігів

У Чернігові святкові заходи проводити не будуть. Начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук заявив, що зараз можна думати лише про елементи атмосфери та про вітання дітей.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську поставлять ялинку з малюнків дітей. Загалом зберуть понад тисячу малюнків і з них створять ялинку. Біля головного дерева міста зроблять невелике освітлення, але без ілюмінацій.

Чернівці

Влада Чернівців вважає, що встановлювати головну ялинку цього року недоречно. Крім того, на Соборній площі, де з року в рік ставили ялинку, тепер розміщені ангари для допомоги переселенцям.

Зверніть увагу! Наразі інформації про святкування в інших містах України немає.