В NASA самое массовое сокращение в истории: почему увольняют тысячи работников и зачем это Трампу

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом как 47-й глава страны, начал сокращать расходы в федеральных научных учреждениях. Под удар попало и NASA – космическое агентство США. Администрация Трампа предложила беспрецедентные урезания бюджета NASA, планируя уменьшить финансирование агентства на четверть уже в следующем финансовом году и почти вдвое обрезать средства на научные программы.

В рамках "повышения эффективности" правительства от DOGE (тот самый департамент, который некоторое время возглавлял миллиардер Илон Маск) уже уволили тысячи работников. По данным Politico, NASA потеряло не менее 2600 сотрудников из 17-тысячного штата всего за несколько месяцев. Отменен ряд научных грантов на сумму более 120 миллионов долларов, свернуты международные космические проекты. Это ожидаемо привело к тревоге в научном сообществе – такая экономия ставит под угрозу многолетний прогресс США в космосе и науке, а также позицию страны как мирового лидера.

На фоне этих событий коллектив NASA решил не молчать. 21 июля 2025 года группа из почти 300 нынешних и бывших сотрудников агентства – включая астронавтов (не менее четырех) – обнародовала открытое письмо под названием "Декларация Voyager" с резкой критикой действий администрации Трампа. 24 Канал изучил публикации в Space.com, Axios, Nature, The Guardian – и рассказывает подробно о том, как Трамп сократил бюджет NASA и какую реакцию это вызвало.

Что такое "Декларация Voyager"

Это письмо, созданное новым сообществом поддержки ученых Stand Up For Science, стало актом протеста против, как заявляют его подписанты, "стремительных и расточительных изменений, подрывающих миссию NASA и ставящих под угрозу безопасность".

Документ адресован исполняющему обязанности главы NASA Шону Даффи – давнему соратнику Трампа, который назначен на эту должность 7 июля (Даффи одновременно занимает пост министра транспорта США).

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Свое заявление работники NASA символически посвятили 17 астронавтам, погибшим в катастрофах Apollo 1, Challenger и Columbia – этим они напомнили, какой ценой даются пренебрежения безопасностью в космической отрасли.

В заявлении сотрудники NASA подробно описали, почему считают действия нынешнего руководства губительными.



Акции протеста в США / Фото Another Believer / Wikimedia Commons

Последние шесть месяцев отметились стремительными и расточительными изменениями, что подрывают нашу миссию и вызвали катастрофические последствия для персонала NASA,

– отмечается в письме.

Подписанты подчеркивают, что политическое давление и внезапные бюджетные сокращения угрожают десятилетиям достижений в исследовании космоса, авиации и науки о климате. Они обвиняют администрацию Трампа в приоритете "политического импульса" вместо научного прогресса и безопасности людей. По их словам, решения принимаются впопыхах ради политической выгоды, игнорируя тщательное управление рисками.

Мы вынуждены заговорить, когда наше руководство ставит политическую конъюнктуру выше безопасности людей, научный прогресс и эффективное использование государственных ресурсов,

– говорится в тексте декларации.

Работники NASA называют объявленные сокращения "произвольными" и такими, что приняты в обход воли Конгресса США (который уже утвердил бюджетные ассигнования на научные программы).

Главные претензии протестующих касаются нескольких направлений. Во-первых, это резкое урезание финансирования научных миссий NASA. Согласно предложениям Белого дома, бюджет на науку и исследования может быть уменьшен почти наполовину – на 47 – 50% уже в 2026 году.

Пострадают ключевые проекты – в декларации упомянуто, что уже был отменен ряд научных миссий и запланированных экспедиций.

Например, прекращается подготовка миссии Mars Sample Return по доставке образцов марсианского грунта на Землю, хотя марсоход Perseverance уже собрал эти образцы.

Также, как стало известно, под угрозой оказались космические аппараты New Horizons и Juno – успешные миссии по исследованию Плутона и Юпитера.

Более того, предлагается заморозить запуск новой крупной обсерватории – космического телескопа Nancy Grace Roman, почти готового к старту в 2027 году.

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В общем, в соответствии с проектом бюджета, финансирование NASA в 2026 году урежут с 24,8 миллиарда до 18,8 миллиарда долларов – до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Это стало бы самым большим разовым сокращением бюджета NASA за всю историю агентства.

Во-вторых, значительно сокращается кадровый потенциал NASA. Письмо акцентирует, что уже потеряно тысячи опытных специалистов, уволенных или вынужденных уйти в отставку досрочно.

Тысячи служащих NASA уже были уволены, ушли по собственному желанию или досрочно вышли на пенсию, забрав с собой высоко специализированные, незаменимые знания, критически важные для выполнения миссии NASA,

– констатируют авторы.

По словам ветерана NASA, астронавта Терри Виртса, такие шаги "уничтожают и урожай, и семена будущих урожаев": речь идет о том, что увольнение как молодых перспективных инженеров, так и опытных кадров приведут к потере целого поколения экспертизы.

Подписанты предостерегают, что сокращение миссий и увольнение ученых имеют необратимые последствия. "Если действующий космический аппарат остановить, его уже нельзя просто снова включить", – отмечает декларация.

Отказ от проектов, на которые уже выделены средства Конгрессом, означает постоянное сворачивание научных возможностей США.

Другими словами, когда программы закрывают на полпути, страна теряет уникальные исследования как в космосе, так и на Земле. В-третьих, работники NASA возмущены вмешательством политического руководства во внутренние процедуры, что может подорвать систему технического контроля и безопасности. В письме отдельно упоминается обеспокоенность изменениями в Technical Authority – внутренней системе надзора за безопасностью полетов, созданной после катастрофы шаттла Columbia 2003 года.

Авторы отмечают, что в NASA формируется "культура молчания", когда сотрудники боятся открыто выражать беспокойство. Это является опасным отступлением от уроков трагедии Columbia, ведь после нее NASA внедрило политику поощрения "говорить правду власти" без страха наказания.

Зато за последние месяцы, по мнению подписантов, в агентстве наоборот воцарился страх: работники не решаются указывать на проблемы, чтобы не навлечь на себя гнев руководства. Такая атмосфера, по словам авторов Декларации Voyager, уже представляет прямую угрозу безопасности астронавтов и успеха миссий.

Страх возмездия и анонимный протест

Характерно, что из 287 подписантов открытого письма только 131 человек указал свое имя, тогда как 156 человек предпочли остаться анонимными. В самом обращении объясняется: многие ученые побоялись открыто выступать, поскольку "культура страха перед репрессиями, культивируемая этой администрацией" заставляет их остерегаться за свои карьеры.

Иначе говоря, люди не верят, что могут открыто критиковать инициативы Трампа без негативных последствий для себя. Подобная атмосфера характерна не только для NASA – администрация Трампа известна нетерпимостью к любой нелояльности и жесткими методами подавления инакомыслия. В декларации прямо сказано, что более 150 подписей стоят без имен именно из-за страха преследования со стороны начальства.

Показателен случай, который произошел в Агентстве по охране окружающей среды (EPA): когда 140 сотрудников EPA подписали подобное письмо несогласия с политикой Трампа, всех их отстранили от работы приказом сверху. Этот пример висит словно дамоклов меч над работниками других ведомств. В NASA, к счастью, существуют формальные процедуры защиты тех, кто поднимает проблемные вопросы (после Columbia была введена политика Technical Authority и соответствующая директива, гарантирующая право открыто выражать "альтернативные и критические мнения" без наказаний).

Однако сотрудники опасаются, что новая администрация может игнорировать или отменять эти нормы – тем более, что действие той директивы закончилось в январе 2025 года. Само письмо Voyager Declaration можно расценивать как попытку персонала воспользоваться последней возможностью выразить свой протест, пока такая возможность вообще существует.

Более широкий контекст: сопротивление ученых в других агентствах

Выступление работников NASA не является единичным случаем – аналогичные волны протеста прокатились и в других научных учреждениях США. В июне более 300 сотрудников Национальных институтов здоровья (NIH) опубликовали похожее открытое письмо, требуя возобновить финансирование медицинских исследований, которые администрация Трампа "заморозила или отменила по политическим соображениям".

В начале июля группа ученых в EPA, Агентства по охране окружающей среды, как упоминалось, также написала письмо с перечнем вопиющих проблем – от атмосферы страха и сворачивания экологических программ до игнорирования научного консенсуса в пользу загрязнителей. Результат был печальным – вместо диалога более сотни экологов просто отстранили от работы на время "расследования" их нелояльности.

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Теперь эстафету подхватило NASA – "Декларация Voyager" вписывается в ряд других документов официального несогласия, появившихся среди работников федеральных агентств в ответ на масштабную кампанию Трампа по "реформированию" госаппарата.

Показательно, что 22 июля – уже на следующий день после заявления NASA – о себе дали знать и сотрудники Национального научного фонда (NSF): там 149 человек (48 открыто и 101 анонимно) подписали петицию к Конгрессу с призывом защитить их агентство от политических вмешательств. Итак, протестное движение охватывает сразу несколько научных учреждений, от космоса до биомедицины и экологии.

Реакция власти и перспективы

Пока не ясно, будет ли иметь "Декларация Voyager" практическое влияние на курс администрации. Действующий руководитель NASA Шон Даффи, которого авторы письма призывают не выполнять вредных приказов Белого дома, вряд ли станет на сторону протестующих. Еще баллотируясь в Конгресс более десятилетия назад, Даффи снимался в агитационном ролике с топором в руках, обещая "порубить правительственные расходы".

Нынешняя его риторика тоже вполне лояльна к курсу Трампа. По официальному комментарию пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, агентство "не заинтересовано поддерживать второстепенные миссии" и должно "пересмотреть, что работает, а что нет, чтобы снова вдохновлять американцев и выиграть космическую гонку".

В другом заявлении Стивенс заверила, что NASA "никогда не пойдет на компромисс по безопасности", а любые сокращения, мол, будут осуществляться так, чтобы "защитить критически важные для безопасности роли".

Иначе говоря, руководство агентства настаивает, что несмотря на урезание бюджета, оно якобы сохранит все необходимое для безопасной работы. Однако ученые NASA относятся к таким обещаниям скептически – они уже видят, как закрываются проекты и увольняются люди, чье отсутствие неизбежно скажется на качестве работы и будущих миссиях.

Стоит отметить, что окончательное решение по бюджету NASA принимает не президент, а Конгресс США. Сейчас предложения Белого дома – это лишь skinny budget (предварительный бюджетный запрос), и парламентарии обеих партий выражают обеспокоенность такими радикальными планами финансового обрезания космического агентства. Существует вероятность, что Конгресс отклонит по крайней мере часть предложенных сокращений и вернет финансирование критических научных программ.

Однако пока бюджетные дискуссии продолжаются, в NASA, как сообщается, уже приказано готовить планы сворачивания многих научных проектов, будто сокращения неизбежны. Именно это и возмущает подписантов декларации – они требуют, чтобы агентство придерживалось приоритетов, установленных Конгрессом, а не спешило рубить с плеча под давлением администрации.

Фактически сотрудники призывают менеджмент NASA занять принципиальную позицию и не предпринимать неотвратимых шагов, пока бюджет не будет окончательно принят. По оценкам американских медиа, появление Voyager Declaration – уже само по себе знаменательное событие. Подобного уровня внутреннего dissentу NASA не знало много лет.

Агентство исторически славилось корпоративной культурой "семьи", где конфликты не выносятся на публику. Поэтому открытое письмо, подписанное десятками инженеров, ученых и даже астронавтов – это сигнал серьезного кризиса доверия между коллективом и политическим руководством. Как подчеркивают авторы письма, работа NASA является общественным благом, которое не может быть заменено частным сектором.

Речь идет о фундаментальных научных исследованиях в космосе, авиации и о мониторинге Земли – тем, чем коммерческие компании заниматься не будут, но что критически важно для страны. Сокращение этих направлений, по мнению протестующих, подрывает национальную безопасность и лидерство США в мире.

В письме прямо сказано: "Мы не согласны на бездумное сворачивание научных и аэронавтических исследований NASA, ведь это лишит американцев того уникального общественного блага, которое обеспечивает NASA".

Сейчас "Декларация Voyager" обнародована публично – организация Stand Up For Science выложила ее текст и список подписантов в открытый доступ и даже начала петицию в поддержку требований работников NASA. Ее авторы надеются привлечь внимание общественности и законодателей к ситуации в агентстве. Впрочем, прислушаются ли во властных кругах к голосу ученых – вопрос открытый. Предыдущие аналогичные обращения, как мы видели, особого эффекта не дали: обращение сотрудников NIH в июне не изменило политики, а протест в EPA закончился наказанием самих протестующих.

Однако работники NASA считают необходимым хотя бы задокументировать свое несогласие.

Речь о публичном проявлении нашего dissentу, заявление о том, что происходит в NASA, и о том, что это неприемлемо,

– объяснила одна из подписантов, Элла Каплан, которая работает администором сайта в Центре космических полетов Годдарда.

По ее мнению, даже если чиновники проигнорируют это письмо, его наличие будет означать, что специалисты NASA выполнили свой гражданский и профессиональный долг – предупредили об опасности. Иначе, по ее словам, "мы рискуем получить очередную космическую катастрофу", если курс научных сокращений будет игнорировать уроки прошлого. Сотрудники NASA "встают на защиту науки и безопасности" – так сформулирована цель их инициативы.

Хотя это разные масштабы и разные государства, история с NASA перекликается с тем, как сейчас урезаются возможности антикоррупционных органов в Украине. И как украинцы не готовы с этим мириться, научное сообщество США не готово молча наблюдать, как сворачивание бюджета ставит под удар будущее нации в космосе.