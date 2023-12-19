Сотрудники российского института научной информации по общественным наукам РАН подготовили для Владимира Путина исследование, в котором дали "прогноз" к 2030 году. В нем сторонники "русского мира" грезят кризисами, захватом новых территорий и союзом с Китаем.

Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала. К слову, в секретном материале российские "эксперты" в целом проанализировали политику Европейского Союза и Великобритании на 2025 – 2030 годы, а также дали рекомендации по дальнейшим действиям Москвы для расшатывания ситуации на континенте.

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Империалистические бредни России

Российские аналитики "прогнозируют", что к 2030 году ЕС и Великобритания будут "страдать от еще большего наплыва мигрантов". Оккупанты предполагают, что странам придется создавать новые программы для беженцев. Сторонники "русского мира" полагают, что это повлияет на военно-промышленные комплексы стран Запада, а также ослабит предоставление военной помощи Киеву.

Такие "мечты" российских захватчиков свидетельствуют о том, что Кремль и дальше будет продолжать свою гибридную агрессию, помогая жителям стран третьего мира незаконно попадать в Европу. Конечно, такая стратегия для России выгодна, ведь таким образом в цивилизованных странах появятся, к примеру, сторонники террористов из Сектора Газа.

Кроме того, благодаря усугублению миграционных проблем Москва открывает для себя новые возможности для продвижения в правительства стран спонсируемых Россией политических сил и партий правого толка, которые, как отмечают ученые, призывают к возобновлению диалога с Кремлем.

– говорится в материале.

Россия также питает надежды на Францию. Российские "аналитики" проанализировали реакции ЕС на войну в Украине и пришли к выводу, что якобы в 2030 годах "Брюссель будет терять свое влияние, а страны будут все более разобщены". Поэтому в Кремле делают ставку на Париж и грезят, что в таких условиях Франция будет работать над улучшением отношений с Москвой и Пекином.

В общем, путинские приспешники грезят, что после войны в Украине уровень ненависти начнет спадать и удастся задобрить Европу. Первоначально говорится о представителях бизнеса. В то же время, российские захватчики мечтают о захвате новых территорий – так называемого "Сувальского коридора", что на границе между Литвой и Польшей. Чтобы воплотить новые захватнические планы, в Кремле могут привлечь такие площадки, как ОБСЕ и ООН. Пропагандисты могут осуществлять в будущем меры по укреплению доверия и таким образом уменьшать военную активность на этом участке.

Едва ли не самой большой мечтой Кремля также является план по вовлечению Китая в войну против Украины. Российские "аналитики" прогнозируют, что 2025 год будет периодом "постконфликтным", впрочем, считают, что война "может затянуться". В этом случае Москве хотела бы получить поддержку Китая, а также Индии, Пакистана и других арабских стран.

Как россияне пытаются распространять ИПСО в Польше

Российские пропагандисты распространяют ИПСО в странах Европы, в частности – в Польше. Так, благодаря алгоритмам ютуба оккупанты заявляют об "антиукраинских настроениях", а США обвиняют в "стремлении войны".

К счастью, Польшу от массовой российской пропаганды спасает несколько факторов. Во-первых, поляки гораздо меньше используют ютуб для просмотра новостей, а европейское законодательство вынуждает платформу подходить более ответственно к тому, что она показывает. Кроме того, в Польше не знаю русского, поэтому агрессор не может продвигать массово собственную конспирологию.