Про це мовиться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу. До слова, в секретному матеріалі російські "експерти" загалом проаналізували політику Європейського Союзу та Великої Британії на 2025 – 2030 роки, а також дали рекомендації щодо подальших дій Москви для розхитування ситуації на континенті.

До теми Росія почала гібридну війну проти Фінляндії: для чого Путіну міграційна криза на кордоні ЄС

Імперіалістичні марення Росії

Російські аналітики "прогнозують", що до 2030 року ЄС та Велика Британія "страждатимуть від ще більшого напливу мігрантів". Окупанти припускають, що країнам доведеться створювати нові програми для біженців. Прихильники "руського міра" вважають, що це вплине на військово-промислові комплекси країн Заходу, а також послабить надання військової допомоги Києву.

Такі "мрії" російських загарбників свідчать про те, що Кремль і далі буде продовжувати свою гібридну агресію, допомагаючи мешканцям країн третього світу незаконно потрапляти до Європи. Ясна річ, така стратегія для Росії є вигідною, адже у такий спосіб у цивілізованих країнах з'являться, до прикладу, прихильники терористів з Сектору Гази.

Крім того, завдяки посиленню міграційних проблем Москва відкриває для себе нові можливості для просування в уряди країн спонсорованих Росією політичних сил та партій правого спрямування, які, як відзначають науковці, закликають до відновлення діалогу з Кремлем,

– мовиться у матеріалі.

Росія також плекає надії щодо Франції. Російські "аналітики" проаналізували реакції ЄС на війну в Україні й дійшли висновків, що нібито у 2030 роках "Брюссель втрачатиме свій вплив, а країни будуть все більш роз'єднаними". Тому у Кремлі роблять ставку на Париж і марять, що за таких умов Франція буде працювати над покращенням відносин з Москвою та Пекіном.

Загалом, путінські посіпаки марять, що після війни в Україні рівень ненависті почне спадати й вдасться задобрити Європу. Першочергово мовиться про представників бізнесу. Водночас російські загарбники мріють про захоплення нових територій – так званого "Сувальського коридору", що на кордоні між Литвою та Польщею. Аби втілити свої нові загарбницькі плани, у Кремлі можуть залучити такі майданчики, як ОБСЄ та ООН. Пропагандисти можуть здійснювати у майбутньому заходи для укріплення довіри й таким чином зменшувати військову активність на цій ділянці.

Чи не найбільшою мрією Кремля також є план щодо втягнення Китаю у війну проти України. Російські "аналітики" прогнозують, що 2025 рік буде періодом "постконфліктним", втім зважають, що війна "може затягнутися". У такому випадку Москві хотіла б отримати підтримку Китаю, а також Індії, Пакистану та інших арабських країн.

Як росіяни намагаються поширювати ІПСО у Польщі

Російські пропагандисти поширюють ІПСО в країнах Європи, зокрема – у Польщі. Так, завдяки алгоритмам ютубу окупанти заявляють про "антиукраїнські настрої", а США звинувачують у "прагненні війни".

На щастя, Польщу від масової російської пропаганди рятує кілька факторів. По-перше, поляки значно менше використовують ютуб для перегляду новин, а європейське законодавство змушує платформу підходити більш відповідально до того, що він показує. Крім того, у Польщі не знаю російської мови, тому агресор не може просувати масово власну конспірологію.