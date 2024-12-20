"Ноу-хау" от Путина: как диктатору удается избегать объявления мобилизации

Владимир Путин пока не объявляет мобилизацию в России, чтобы сохранить свою репутацию. В таком случае население могло бы быть недовольным, но есть категория военных, которую "не жалко".

Именно ими Путин закрывает дефицит своего "пушечного мяса". Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Геннадий Гудков, отметив, что, к сожалению, количество желающих воевать в России может увеличиться.

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Как Путин избегает объявления мобилизации

По словам российского оппозиционного политика, Путин не хочет портить свой имидж и подрывать свою репутацию среди населения России. Обществу страны-агрессора зато безразлично к смерти на войне контрактников. Российский диктатор знает, что они не спровоцируют недовольство среди россиян.

Какой-то, пусть, Вася из Рязанской области решил сорвать куш, а потом его привозят в черном пакете. Ну что, он же сам захотел. Поэтому Путин придумал штуку, которая ему помогла с 22 сентября 2023 года, чтобы "закрывать дыры пушечным мясом",

– объяснил Гудков.

Это можно считать "ноу-хау" от Путина. Российский оппозиционный политик заметил, что в истории еще не было случаев, когда власти страны набирали военных, обещая им баснословные суммы.

Гудков отметил, что в России провели исследование, которое показало, что сейчас Кремль выплачивает за подписание контракта 250 – 300 тысяч рублей, но, если сумма в будущем достигнет 400 тысяч, количество желающих воевать против Украины может возрасти. У Путина еще есть финансовые резервы.

Пусть сегодня Путин тратит 6,5% от ВВП, но если он будет тратить еще плюс 0,2% или 0,3%, то он сохранит поток наемников в военкоматы. Этот мобилизационный ресурс, который готов будет убивать за деньги, минимально будет оцениваться в 1 миллион человек,

– сказал он.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов поделился мнением о том, что на российского диктатора из-за не объявления мобилизации уже могут давить генералы. Они пугают Путина переходом российских войск в стратегическую оборону, что означало бы не выполнение планов диктатора.