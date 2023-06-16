Как действовать мобилизованному, если возникли проблемы со здоровьем
Мобилизированные военнослужащие, которые даже прошли Военно-врачебную комиссию и признаны годными к службе, также могут заболеть. Минобороны прописало, как они должны поступать в этом случае.
В Справочнику военнослужащего, который создали в Минобороны Украины, отмечено, что должен делать плохо чувствующий себя боец, хотя и пригоден к службе по результатам Военно-врачебной комиссии, пишет 24 Канал.
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Как действовать военнослужащему, который плохо чувствует себя
Министерство обороны объясняет – если украинский военнослужащий нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи – из-за травмы, несчастного случая, угрожающего жизни состояния – то он должен:
- позвонить по телефону 103 или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения;
- сообщить своему непосредственному командиру о заболевании или попросить медиков сообщить ближайший ТЦК и СП о местонахождении с указанием учетных данных для последующего сообщения в твою воинскую часть;
- после оказания медицинской помощи соблюдать рекомендации врача: вернуться в службу или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения в системе МОУ с уведомлением непосредственного командира.
Если у бойца обострились хронические болезни в состоянии, которое не угрожает здоровью и жизни, нужно:
- связаться с непосредственным командиром и сообщить о заболевании и о том, что будете обращаться в заведение здравоохранения;
- в тот же день обратиться за консультацией к врачу;
- сообщить своему командиру о результатах обследования. От результатов зависят дальнейшие действия;
- если результаты обследований указывают на удовлетворительное состояние здоровья или необходимость планового лечения, то нужно возвращаться в воинскую часть и при необходимости обращаться к начмеду воинской части;
- если же результаты обследований подтверждают необходимость оказания экстренной медицинской помощи, следует руководствоваться пунктом 1.
В случае, если командир не разрешает военному остаться по месту нахождения для дальнейшего медицинского обследования, то боец должен:
- вернуться в воинскую часть, сообщить командиру об имеющихся проблемах со здоровьем, посетить медпункт части. При необходимости, написать рапорт с просьбой получить направление на лечение;
- в случае необходимости, срочно обратиться к врачу по своему месту пребывания в отпуске и получить рекомендации по необходимости обследования, лечения, госпитализации или оперативного вмешательства;
- с соответствующими медицинскими справками необходимо обратиться в ТЦК и СП;
- ТЦК и СП или ВСП на основе рекомендации врача предоставляет справку о законности пребывания вне воинской части. А также передает командованию информацию о необходимости лечения.
Важно Украинцы, с какими болезнями не подлежат призыву: подробный переченьВажно! Во время военного положения мужчины призывного возраста могут оказаться пригодными, ограниченно пригодными или совсем непригодными к службе. Их пригодность по состоянию здоровья определяет Военно-врачебная комиссия. О том, нужно ли ограниченно пригодным проходить ВЛК читайте по ссылке.