У Довіднику військовослужбовця, який створили в Міноборони України, зазначено, що повинен робити боєць, який погано почувається, хоч і придатний до служби за результатами Військово-лікарської комісії, пише 24 Канал.

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Як діяти військовому, який погано почувається

Міністерство оборони пояснює – якщо український військовослужбовець потребує екстреної невідкладної медичної допомоги – через травму, нещасний випадок, загрозливий для життя стан – то він повинен:

зателефонувати 103 або звернутись до найближчого закладу охорони здоров'я;

повідомити свого безпосереднього командира про захворювання або попросити медиків повідомити найближчий ТЦК та СП про місце свого перебування із зазначенням облікових даних для подальшого повідомлення у твою військову частину;

після надання медичної допомоги дотримуватись рекомендацій лікаря: повернутись до служби або звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я в системі МОУ з повідомленням безпосереднього командира.

Якщо у бійця загострились хронічні хвороби у стані, який не загрожує здоров'ю та життю, то потрібно:

зв'язатись із безпосереднім командиром і повідомити про захворювання та про те, що будете звертатися до закладу охорони здоров'я;

того ж дня звернутись за консультацією до лікаря;

повідомити свого командира про результати обстеження. Від результатів залежать подальші дії;

якщо результати обстежень вказують на задовільний стан здоров'я або про необхідність планового лікування, то треба повертатись до військової частини та за необхідності звертатися до начмеда військової частини;

якщо ж результати обстежень підтверджують необхідність надання екстреної медичної допомоги варто керуватись пунктом 1.

У випадку, якщо командир не дозволяє військовому залишитись за місцем перебування для подальшого медичного обстеження, то боєць має:

повернутись у військову частину, повідомити командира про наявні проблеми зі здоров'ям, відвідати медпункт частини. У разі необхідності, написати рапорт з проханням отримати направлення на лікування;

у разі необхідності, терміново звернутись до лікаря за своїм місцем перебування у відпустці та отримати рекомендації щодо необхідності обстеження, лікування, госпіталізації чи оперативного втручання;

з відповідними медичними довідками необхідно звернутись до ТЦК та СП;

ТЦК та СП чи ВСП на основі рекомендації лікаря надає довідку про законність перебування за межами військової частини. А також передає командуванню інформацію про необхідність лікування.

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Важливо! Під час воєнного стану чоловіки призовного віку можуть бути придатними, обмежено придатними чи зовсім непридатними до служби. Їхню придатність за станом здоров'я визначає Військово-лікарська комісія. Про те, чи потрібно обмежено придатним проходити ВЛК читайте за посиланням.