Мобилизация в Украине: может ли военный уехать в отпуск за границу

Военнослужащий ВСУ, чья семья проживает за границей, может уехать к ним в отпуск. Это разрешает закон о социальной защите военнослужащих.

Согласно ему, военный имеет право на выезд, однако должен пройти определенную процедуру и получить разрешения от командования. Также за границу имеют право выезжать не военные мужчины призывного возраста, имеющих основания для этого.

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Как военный может навестить семью за границей

В Министерстве обороны Украины рассказали, что во время действия военного положения каждую отдельную ситуацию по выезду военного рассматривают индивидуально.

Сам военнослужащий для того, чтобы его ситуацию рассмотрели, должен:

написать рапорт на отпуск и представить его командиру части. В нем должен указать детали о поездке: даты выезда и возвращения, адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Закон разрешает дополнительные дни отпуска на дорогу;

и представить его командиру части. В нем должен указать детали о поездке: даты выезда и возвращения, адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Закон разрешает дополнительные дни отпуска на дорогу; с рапортом нужно предоставить документы, подтверждающие причину поездки. В частности, свидетельства о браке и рождении ребенка и документы, доказывающие пребывание семьи за границей: например, подтверждение получения женой и детьми временной защиты в иностранном государстве.

На основании этих документов командир воинской части принимает решение, разрешить ли такой отпуск. Это оформляется в соответствующий приказ, дающий право выезжать за пределы страны. Также можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска с разрешением на выезд,

– говорится в сообщении.

То есть, в случае разрешения командования – выезжать можно. Однако оспорить отказ практически невозможно.

Какие документы должен иметь боец, уезжающий в отпуск к семье за границу

В Министерстве обороны Украины объяснили, что для выезда за границу боец должен иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера или другие документы);

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

Спикер пограничной службы Андрей Демченко заверил, что в случае наличия этих документов военного на границе пропускают без проблем. Однако пограничники проверяют:

действительно ли лицо является военнослужащим;

действующий биометрический паспорт;

наличие отпускного билета, где обязательно должно писаться, что военному разрешено уехать в отпуск за границу.

На основании этих документов такое лицо пропустят через границу в отпуск за пределы Украины,

– сказал Андрей Демченко.

Почему военного могут не выпустить

Боец ВСУ может иметь разрешение на отпуск, однако без указания выезда за границу. В таком случае военного не выпустят. Также бойца не выпустят, если он имеет другие запреты на выезд. В частности, не заплатил алименты, штрафы или судебные решения.

Военные часто опасаются оформлять соответствующие документы, ведь не до конца понимают процедуру. В то же время командиры не берут на себя ответственность отпускать людей, понимая все риски.

Именно поэтому в парламенте зарегистрировали проект закона о внесении изменений в закон, чтобы военный смог уехать к семье за границу.

Для обеспечения сохранения целостности семей военнослужащих возникла потребность в предоставлении им права временного выезда за границу для того, чтобы они могли навестить своих родных,

– говорится в пояснительной записке.

В Минобороны в свою очередь заявили, что у них нет данных о том, а сколько военных смогли посетить семьи за границей, скольких не пропустили.

Однако при возникновении проблем на границе при наличии всех документов следует звонить в службу доверия по номерам: 0445276363 или 1598.