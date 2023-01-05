До сих пор "латают": как выглядит Крымский мост со спутника через 3 месяца после взрыва

Взрыв на Крымском мосту раздался 8 октября 2022 года. После этого оккупанты жаловались и переправляли машины в Россию паромом.

По данным OSINT-аналитика Брэди Африка, Крымский мост до сих пор не починили. Что там происходит, он показал на спутниковых фотографиях от 3 января 2023 года.

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Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост был разрушен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что работники все еще устраняют повреждения,

– сообщил Африк.



Крымский мост со спутника / Фото Брэди Африка

Следует заметить, что ремонтируют мост враги. Поскольку глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что мост должен быть разрушен.

Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать,

– подчеркни Буданов.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны пояснил, что этот мост, который построила Россия, является одним из символов "русского мира". Потому он, как и крейсер "Москва" и режим Путина будет разрушен.

По словам Буданова, город перестанет существовать после освобождения полуострова от российских захватчиков. Он ведь как транспортная развязка никому не нужен.

Что известно о взрыве на Крымском мосту