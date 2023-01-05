До сих пор "латают": как выглядит Крымский мост со спутника через 3 месяца после взрыва
Источник:Брэди Африк
Взрыв на Крымском мосту раздался 8 октября 2022 года. После этого оккупанты жаловались и переправляли машины в Россию паромом.
По данным OSINT-аналитика Брэди Африка, Крымский мост до сих пор не починили. Что там происходит, он показал на спутниковых фотографиях от 3 января 2023 года.
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Что происходит на Крымском мосту
Крымский мост был разрушен почти три месяца назад и спутниковые снимки показывают, что работники все еще устраняют повреждения,
– сообщил Африк.
Крымский мост со спутника / Фото Брэди Африка
Следует заметить, что ремонтируют мост враги. Поскольку глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что мост должен быть разрушен.
Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать,
– подчеркни Буданов.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны пояснил, что этот мост, который построила Россия, является одним из символов "русского мира". Потому он, как и крейсер "Москва" и режим Путина будет разрушен.
По словам Буданова, город перестанет существовать после освобождения полуострова от российских захватчиков. Он ведь как транспортная развязка никому не нужен.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. Он разрушил как автомобильное, так и железнодорожное полотно.
- В России начали очень жаловаться из-за этого. Так, Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем председателя совета безопасности России, назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией".
- Уже в декабре 2022 года исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что детали операции будут известны после войны. Однако чиновник намекнул, что к ним причастна украинская сторона.
- Стоит отметить, что с октября 2022 года все больше россиян убегают с полуострова. Там едва ли не постоянно пробка на выезд.