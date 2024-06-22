ПВО в Крыму под угрозой: эксперт объяснил, что нужно для вывода системы из строя
Чтобы вывести российские системы ПВО из строя, Украине не нужно уничтожать все пусковые установки. Потеря радара уже выводит систему из строя.
Достаточно поразить радары
Эти нюансы объяснил эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН Валерий Романенко для 24 Канала в контексте подготовки масштабных операций в Крыму.
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В целом при поражении радара весь комплекс выходит из строя, пока его не пополнят новым радаром. Несмотря на то, что в целом пусковые установки могут быть и неповрежденными,
– отмечает Романенко.
Проблемы российской ПВО
Удары по ПВО в Крыму пока продолжаются параллельно с ударами по Белгородской области и атаками украинских дронов по объектам военно-промышленного комплекса России.
При этом Валерий Романенко отмечает, что операции в Крыму и в районе Белгорода имеют разные цели.
- в первом случае – это подготовка к будущим ударам по уничтожению логистики врага,
- во втором – защита прифронтовых территорий, которые россияне атакуют с помощью С-300.