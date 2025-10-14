Об этом он сообщил в своем телеграме во вторник, 14 октября, информирует 24 Канал.

Как блокировать номера спамеров?

Недавно было принято постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие Правила вступили в силу 2 октября. На сегодня уже заблокированы тысячи спам-номеров.

Теперь можно сообщить своему оператору, чтобы номер спамера заблокировали, а вам звонили только проверенные контакты.

Спам-звонки – это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

Поэтому теперь можно обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществляли звонок:

Vodafone – в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;

Kyivstar – в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;

LifeCell – в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Кроме этого, можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как операторы будут проверять спам-номера.

Так, оператор проверит номер, на который поступила жалоба, и после этого заблокирует его, если он соответствует как минимум двум критериям:

вызовы осуществляют без коммуникации;

средняя продолжительность звонков за 7 дней – менее 60 секунд;

более 50% звонков – на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, на номер – менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;

номер только для звонков, а не для SMS или интернета.

