Об этом он сообщил в своем телеграме во вторник, 14 октября, информирует 24 Канал.
Как блокировать номера спамеров?
Недавно было принято постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие Правила вступили в силу 2 октября. На сегодня уже заблокированы тысячи спам-номеров.
Теперь можно сообщить своему оператору, чтобы номер спамера заблокировали, а вам звонили только проверенные контакты.
Спам-звонки – это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.
Поэтому теперь можно обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществляли звонок:
Vodafone – в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
Kyivstar – в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;
LifeCell – в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Кроме этого, можно пожаловаться на горячую линию Правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как операторы будут проверять спам-номера.
Так, оператор проверит номер, на который поступила жалоба, и после этого заблокирует его, если он соответствует как минимум двум критериям:
- вызовы осуществляют без коммуникации;
- средняя продолжительность звонков за 7 дней – менее 60 секунд;
- более 50% звонков – на разные номера;
- на номер невозможно перезвонить;
- во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
- жалобы от абонентов;
- количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, на номер – менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;
- номер только для звонков, а не для SMS или интернета.
Последние нововведения от Дии: основное
В Дие планируют запустить новые услуги, которые упростят жизнь водителям. В частности, пользователи смогут управлять своими номерными знаками просто в приложении, без необходимости посещать сервисные центры МВД.
Также недавно более миллиона украинцев открыли Дия.Карту. Речь идет о мультисчете для личных средств, государственных выплат и различных видов социальной помощи.
Кроме этого, украинцы смогут без лишних хлопот подать заявление о расторжении брака в приложении Дия – такое постановление приняло Правительство. Впрочем, эта услуга будет доступна не всем супругам.