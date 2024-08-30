Как для России завершится война: откровенное интервью с Михаилом Подоляком

В сентябре Украина представит план победы над Россией. В то же время поражение страны-агрессора –это начало глобальной бунтарской революции на ее территории.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу заметил, что такая революция приведет к трансформации политической элиты и исчезновению России с карты мира на десятки лет с точки зрения влияния. Больше интересного – далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о плане победы Украины в войне. Больше важных деталей – читайте по ссылке.

Возможно ли принудить Россию к миру

Владимир Путин назвал войну против Украины главным условием экономического развития России, точнее, что успех российской армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития России. А после успешного завершения так называемой "сво", экономическая политика правительства России должна быть нацелена на укрепление экономической базы для нужд армии. То есть, если убрать составляющую, которая называется война, то можно понять, что на территории России нет фундамента. Так как в этом случае можно принудить Россию к завершению войны?

Начнем с другого. Путин наконец прямо заявил, Россия может существовать только в состоянии войны. То есть, это и есть национальная доктрина России. Только война, в любом виде – все остальное для них не подходит. Мол, они вообще не могут жить в конкурентных условиях, технологически отсталые да и вообще ничтожества, могут воевать и так существовать.

Путин четко всем заявил, что Украина – это только одна война. Для того, чтобы они дальше существовали, нужна милитарная экономика, только ВПК и только армия, соответственно – войны на других полях боя, в других странах, в других регионах. То есть наконец-то Россия говорит, что может существовать только в состоянии войны.

Экспансия – это единственный формат внешней политики Кремля. Безусловно, было бы желательно, чтобы это услышали наши партнеры. Было бы желательно, чтобы они перестали жить в иллюзиях, что с Россией можно договориться, подписать какие-то соглашения и тому подобное. Это невозможно.

Для России не существует договоренностей. Она всегда сможет сказать якобы это вы нарушили эту договоренность, поэтому мы на вас идем войной. А почему им нужна война? Потому что это единственный инструмент контроля над внутренним пространством. Нет войны – тогда надо отвечать: почему нет демократии, почему нет конкурентной политики, почему нет качества жизни, почему к нам относятся как к изгоям и так далее.

Российская вертикаль всегда может существовать только в пределах тотального доминирования – или на внутреннем, или на внешнем рынке. Тогда они имеют зоны влияния, спецоперации и тому подобное. Устами Путина Россия четко заявляет: "Мы будем воевать". Путин заявляет, что будет воевать с нами, что "сво" будет успешной.

Во-первых, она очень "успешна" уже два с половиной года. Путин настолько обнулился, что, думаю, даже "славный" парень Ким Чен Ын, уже смеется над этим Путиным. Помним, как Путин сидел за столом 23 февраля и говорил о том, что пойдет войной, сейчас всех в Украине уничтожит и будет доминировать. Теперь посмотрите на него, как он сегодня выглядит. Это и есть конкретная характеристика того, насколько успешным является он и его "сво". Такой "успех" будет до конца.

Теперь возвращаемся к ключевому. Президент Украины неоднократно говорил: "Перестаньте жить в иллюзии". Нет ни одной концепции, где есть договоренность с Россией, которую она будет выполнять. Есть только принуждение России к миру.

Принуждение России к миру может базироваться на трех вещах. Мир должен перестать торговать с Россией. Просто перестаньте. По крайней мере, введите гораздо более жесткие санкции; введите вторичные санкции против стран, которые являются нейтральными и сегодня зарабатывают на России. Перестаньте передавать технологии в обход санкций.

И ключевое – уберите с российского рынка наконец свои компании. Это абсолютный цинизм, когда вы помогаете нам защищать свои семьи, и в то же время ваши компании хвастаются тем, что они увеличили доходность на российском потребительском рынке. Остановитесь.

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Это и является инструментом принуждения. Когда олигархи в окружении Путина, когда его непосредственные доходы будуть существенно падать, когда они не смогут реализоваться вообще, и когда они будут ограничены в возможности передвигать свой капитал куда-то – это очень повлияет на внутриэлитные конфликты в России. А дефицит денег в федеральном бюджете, будет ускорять социальный разрыв в России.

Люди будут видеть, во-первых, войну на своей территории, а во-вторых, что в карманах ничего нет и единственный способ заработать – это подписать контракт на миллион федеральных рублей. Сейчас в России отчитываются, что у них там очень "замечательно" идет частичная мобилизация, рекрутинг и так далее. Только ведь настолько замечательно, что им приходится из федерального бюджета платить уже не 200 тысяч рублей, а 1,9 миллиона рублей.

Это единственный способ получить деньги, но эти деньги будут на выплат, как заведено в России – после смерти твоим внукам. Это все будет влиять на социальные отношения. Итак: внутренний элитный конфликт, социальный конфликт – и это принуждение. Путем экономики, путем правильно построенного экономического давления, которого сегодня нет.

Вторая составляющая, принуждение путем Курской операции. Президент абсолютно прав, Курщина показала, что при отсутствии дефицита, Украина проводит намного больше эффективных контрдействий, намного больше уничтожает российской техники. Это математически понятно.

Политически и идеологически видно, что Россия может воевать и хочет воевать в мире. Но на своей территории – не имеет "красных линий". А математически теперь понятно, сколько нужно ресурса, чтобы все это масштабировать. Это второй инструмент принуждения.

Как только начинается масштабирование, появляются очень панические настроения, понимаете, сколько людей начинает бежать с линии фронта? Все они возвращаются в Россию и задают определенные вопросы. И это все, опять же, добавляется к социальным конфликтам, которые уже спровоцированы.



Украинский военный помогает россиянке в Судже / Getty Images

Наконец, третий инструмент влияния. В чем заинтересованы, например, Китай, Индия, Бразилия, другие страны Глобального Юга? Давайте откровенно, они же заинтересованы в сотрудничестве не только со странами типа России, чтобы получить там дешевый энергоноситель. Нет.

Они гораздо больше заинтересованы в сотрудничестве, например, высокотехнологичными рынками ЕС и Северной Америки. Они хотят получать технологический продукт, технологии. Хотят повышать качество жизни. Более того, что экономически на внутреннем рынке есть проблемы, есть кризисы. Они хотят иметь доступ к глобальным финансовым рынкам.

Это и является основаниями для активной дипломатической коммуникации. Не какой-то там осторожной, мол, будете ли вы поддерживать Россию, или нет. Должны обсуждаться другие вопросы. Хотите ли вы повышать уровень жизни в своих странах? Хотите ли вы иметь доступ к прорывным технологиям? Хотите ли иметь доступ к свободному перемещению капитала? Это объемные дискуссии.

Какими будут ответы от стран Глобального Юга? "Да, мы хотим, но можно мы еще немного купим энергоносителей у России?". Можно, но с такими-то ограничениями, с такими-то, ценовыми потолками. Вообще вы можете все, что угодно купить у России, но не можете туда ничего продать. Это также давление на Россию. Это и есть принуждение.

Когда Россия действительно увидит что здесь с ней не хотят общаться, здесь у нее ограничения по финансам, здесь поражения по полю боя, здесь война на собственной территории, а ключевой друг – это какой-то представитель ХАМАС или "Хезболлы". Это же совсем другая конфигурация, правильно?

Как закончится война с Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что в сентябре представит план победы Украины. Как Украина видит победу над Россией?

Абсолютно объективно. Это опять же необратимый процесс. По моему мнению, поражение России – это начало на российской территории глобальной революции классического бунтарского типа, которая приведет к существенной трансформации политической системы, к бегству или исчезновению большого количества представителей нынешней элиты, включая Владимира Путина. Россия на 10 – 20 лет вообще исчезнет с карты мира с точки зрения влияния.

Такое поражение и это объективно, ведь Россия пошла ва-банк. Она сделала ставку "все или ничего", и она получает "ничего". Здесь не надо думать, что там будет какой-то территориальный распад. Это будут объективные процессы.

Например, Северный Кавказ. Там много отложенных конфликтов, много крови, которая требует ответа. И они эти вопросы поставят как только федеральный центр немного ослабнет. Но это уже не украинская история, а история Северного Кавказа. Там очень крутые люди: ингуши, дагестанцы, ичкерийцы и многие другие народы. Все они будут спрашивать, потому что это отложенные обязательные вопросы.

Мы с вами видим, что происходит в Курской области. Люди не хотят воевать за систему власти, которая сегодня есть в России. В то же время когда в Украину заходили оккупационные российские войска, все начинали сопротивляться, ведь это защита своей территории, государства, которое ты любишь и ради которого готов платить определенную цену. В России все иначе, россиянам безразлично, что происходит.

Местные в Курской области говорят, что украинцы классные и они не будут сопротивляться. Более того, мы же видим события в Дагестане. Там население поднимает головы и говорит, что имеет отложенные вопросы.

Советский Союз долго шел к экономическому упадку, потому что там была неправильно построена и структурирована плановая экономика, которая концентрировались на военно-промышленном комплексе.

У России есть такой шанс и Путин хочет вернуться к концепции экономики, где в сердцевине есть ВПК как было в Советском Союзе и через 20 лет он обвалится. Просто сегодня никто не даст Путину это сделать, потому что война такого типа как в Украине настолько масштабна и существенно ускоряет все те же эрозионные процессы, которые были в СССР.

Там была десятилетняя война в Афганистане, но она была небольшая и далеко от федерального центра Советского Союза. Сегодня все это гораздо быстрее, в частности экономический упадок. Однако было бы желательно все же и санкции доработать, и поражения военные, которые обнуляют репутацию, которую скрупулезно выстраивала Россия в течение последних 30 лет.

Какие ограничения есть по украинскому оружию

В День Независимости Украины, 24 августа, украинцы узнали, что у нас появилась ракета-дрон "Паляница". А потом узнали о том, что Украина теперь имеет баллистическую ракету собственного производства. Можно ли это считать одной из лучших новостей за всю историю Украины?

Президент уже официально сказал, что есть эффективный дрон-ракета "Паляница" и баллистическая ракета. По моему мнению, это хорошие инвестиции. Это понимание, куда мы движем свой военно-промышленный комплекс.

Украинская ракета-дрон "Паляница" / United24

Вернувшись к экономическому пункту плана победы президента, как раз было бы желательно инвестировать в ВПК гораздо больше денег, ведь все это можно было бы масштабировать. Но детали мы с вами увидим и сможем обсуждать, когда новое оружие будет работать на поле боя.

Ссылаясь на слова президента, вы сказали, что дальность нашей баллистической ракеты 600 – 700 километров. Я так понимаю, что преимущество этого оружия в том, что никто не может нам помешать использовать его по целям, которые нам нужно поразить?

Помешать Украине использовать свое оружие никто точно не сможет, но когда мы говорим о дальнобойных возможностях ВСУ, то это вопрос количества инструментов. Две – три ракеты не решают вопрос, потому что территория России слишком большая, военных объектов и ресурса для продолжения войны у россиян много.

Для того, чтобы это все имело влияние на Россию, а дальнобойность Украины – это инструмент принуждения, вы должны атаковать системно и большим количеством инструментов. Условно три ракеты мало, а 300 ракет, которые в месяц поразят российские военные объекты – это уже норма. Ключевая проблема на сегодня – это количество.

Нужны и снятие ограничений, и дополнительные поставки ракет от наших партнеров, и инвестиции в собственное производство, и существенное наращивание, но есть определенные производственные ограничения. Хотелось бы, чтобы это было все синхронизировано.

Пропагандисты случайно "слили" преступления россиян

Российские телеграм-каналы пишут, что якобы Нидерланды запретили Украине наносить удары с помощью F-16 по "гражданским объектам на территории России". А мы когда-то ставили себе такую цель? Или это просто так, чтобы какую-то новость написать?

Нет-нет, это стандартная работа российской пропаганды. В этих текстах нет смысла, кроме одного – пропагандисты хотят укоренить мнение, что якобы Украина воюет как Россия и бьет по гражданским объектам.

Россияне будут делать попытки дискредитировать ход войны со стороны Украины. Они даже не поняли, что делали в начале Курской операции. Тогда пропагандисты говорили, что якобы видели на Курщине примеры того, что происходило в Буче. То есть они сами подчеркнули, что в Буче российские войска вырезали просто гражданское население. Затем выяснилось, что украинские военные не ведут себя так, как россияне во время захода на нашу территорию.

Видите, насколько подсознание выдает россиян? Они четко осознают на всех уровнях, что они заходили в Киевскую область, в частности Бучу, Ирпень, Гостомель, с намерением убивать гражданское население и делали это системно. То есть подсознательно россияне прекрасно понимают, что Буча – это и был настоящий тип войны, который ведет Россия на территории Украины.