Это их шанс отколоться, – Ходжес спрогнозировал, как развалится Россия после победы Украины
Россия ежедневно несет большие потери в войне против Украины и не достигает стратегических целей. В победе Украины никто не сомневается, а что будет с Россией – открытый вопрос.
Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью 24 каналу поделился мнениями о будущем России после того, как Украина победит в войне.
К теме Крым – это приз, – генерал Ходжес объяснил, почему россиянам придется покинуть полуостров до лета
Развал России может начаться в Чечне
Бен Ходжес предполагает, что Россия может развалиться, в результате чего на ее территории появятся новые государства. По словам генерала, развал России может начаться с Чечни.
Есть возможность развала Российской Федерации. Мы можем увидеть начало этого – в Чечне, Дагестане и других этнически однородных регионах,
– сказал он.
Бывший командующий американской армией в Европе добавил, что в таких регионах России увидят, что российской армии больше нет, "и это их шанс отколоться".
В то же время Бен Ходжес выразил обеспокоенность тем, в чьих руках окажется ядерное оружие, которое есть у России.
"Мы обеспокоены тем, в чьи руки попадет ядерное оружие. Будут беженцы, вот об этом нужно думать", – резюмировал он.Обратите внимание! Полное интервью с экс-командующим американской армией в Европе генералом Беном Ходжесом читайте вскоре на сайте 24 канала.
Украина может освободить свои земли военным путем
- До недавнего времени среди стран Запада не было четкого видения, что именно считать победой Украины – прекращение огня, выход на границы 24 февраля или 1991 года.
- Весной президент Франции Эмманюэль Макрон даже сделал резонансное заявление о том, что нужно сохранить лицо Путину. В ответ Владимир Зеленский сказал, что не нужно искать выход для России, оказавшейся в изоляции.
- Западные партнеры все больше предоставляют Украине оружие, чтобы она могла освободить свои земли от россиян. На состоявшемся летом саммите Крымской платформы формально прозвучало, что Украина может освободить Крым военным путем.
- Недавно СМИ привели 6 вариантов дальнейшего хода событий в Украине. Один из них – победа Украины.
Обратите внимание – карта боевых действий на Донбассе: смотрите видео