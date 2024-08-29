У Зеленского спрогнозировали, как закончится война

Поражение России в войне против Украины, бесспорно, приведет к необратимым процессам в самой России. Кремль пошел в ва-банк, начав полномасштабное вторжение, однако "ставка" не сыграет.

В интервью для 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что Украина имеет последовательный план победы в войне. А то, что после нее будет происходить в России, станет логическим следствием действий российских властей.

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Россия проигрывает в войне и столкнется с серьезными последствиями

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил, что осенью представит план победы Украины американскому президенту Джо Байдену.

Детали самого плана неизвестны, однако глава государства объяснил, что его частью является Курская операция, определенные инструменты принуждения России к завершению войны дипломатическим путем.

Все будет комбинироваться в неожиданно быстром виде в определенные моменты. На мой взгляд, поражение России – это начало глобальной революции в России – не ценностной, а классического бунтарского типа – которая приведет к существенной трансформации политической системы, к бегству или исчезновению большого количества нынешней элиты, включая Путина,

– отметил Михаил Подоляк.

Безусловно, российские военные преступники должны сидеть на скамье подсудимых. В том числе и глава Кремля Владимир Путин, которого Международный уголовный суд признал военным в марте 2023 года.

"Россия на 10 – 15 – 20 лет вообще исчезнет с карты мира не с точки зрения государства, а с точки зрения ее влияния. Это объективно, потому что Россия пошла в ва-банк, сделав ставку "все или ничего", и получит она ничего. Не надо думать, что будет какой-то территориальный распад. Это будут объективные процессы", – подчеркнул советник председателя ОП.

Например, на Северном Кавказе есть много отложенных конфликтов, много не решенных вопросов, которые требуют ответа. Как только ослабнет Кремль, эти вопросы будут звучать громче. Но причастности Украины в этом не будет.

Это не украинская история, это уже история Северного Кавказа. Есть много других народов, которые также будут задавать серьезные вопросы. Мы видим уже, что происходит в Курской области: люди не хотят воевать за ту систему, которая сейчас есть в России. И это не об Украине. Самой Курской области безразлично, они не будут сопротивляться,

– объяснил Подоляк.

Россию также неизбежно ждет экономический упадок, ведь сейчас российскую экономику перевели на военные рельсы, что в будущем будет иметь критические последствия.