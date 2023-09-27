Уникальные решения, инженерные укрепления: Кудрицкий рассказал, как защитят энергообъекты Украины

В "Укрэнерго" рассказали, что пройти зиму без импорта электроэнергии будет очень сложно. В то же время компания не планирует отключений света.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал на форуме Forbes "Энергия бизнеса", что все будет зависеть от российских обстрелов. Так что вероятные отключения будут зависеть от ситуации.

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Кудрицкий заверил, что они в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеют несколько видов защиты.

...И подстанции "Укрэнерго", где некоторые виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита – ПВО, так это и пассивная защита – инженерные укрепления,

– объяснил Кудрицкий.

Он объяснил, что будут ли перерывы в энергоснабжении зимой или нет, будет зависеть от возможных обстрелов.

"Если обстрелов нет – мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне – 24 Канал) тогда будем действовать по ситуации", – заверил чиновник.

Ранее глава "Укрэнерго" объяснял, планируют ли вводить графики отключения света. По его словам, их действительно сейчас обновляют на местах. Однако сейчас не планируют применять.

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", – заверил Кудрицкий.



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