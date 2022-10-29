"Главное – чтобы не морозы": как зима повлияет на российско-украинский фронт
Ситуация на фронте в Украине остается стабильно напряженной. По мере приближения зимы погода внесет свои коррективы в ход боевых действий.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, погода на всех влияет одинаково – как на оккупантов, так и на украинских военных.
Обратите внимание Как зима повлияет на фронт и может ли она изменить позицию Европы по отношению к Украине: мнение эксперта
Как морозы влияют на ход боевых действий
Как отметил военный эксперт, российская и украинская армии используют много советской техники.
Главное – чтобы не морозы. Если будут морозы, это упрощает возможность ведения боевых действий. Ведь земля будет промерзшей и будет возможность для передвижения тяжелой техники.
– сказал Попович.
Он добавил, что по замерзшей почве смогут передвигаться украинские танки. Однако, к сожалению, такие же возможности появятся и у российских.
Особенности украинского наступления в Херсонской области
По словам Поповича, для наступления ВСУ также важна колесная техника.
Наступательные действия в Херсонской области украинские войска вели именно с помощью колесной техники,
– объяснил военный эксперт.
Такая техника позволяет мобильным подразделениям быстро проводить наступательные операции.
Дожди и мокрый снег могут замедлить наступление ВСУ
Если будут дожди или мокрый снег, то на колесной технике будет тяжело передвигаться по полям, останутся только дороги. Как отметил Попович, здесь важны 2 аспекта.
- С одной стороны, это упрощает способности ведения оборонительных действий.
- Однако с другой стороны, такие погодные условия сужают возможности для наступающей стороны.
Военный эксперт напомнил, что в Минобороны сообщали о замедлении наступления в Херсонской области из-за дождей.
Ребята уже жалуются на плохую погоду. Дожди и мокрый снег будут влиять на дальнейшие наступательные действия ВСУ,
– заметил Попович.
В чем опасность морозов
Если же ударят морозы, это станет фактором дополнительной опасности для ВСУ. По словам военного эксперта, многие наступательные операции велись именно зимой,
В качестве примера я всегда вспоминаю бои за Дебальцево, которые разворачивались в январе – феврале 2015 года. Когда мороз сковал землю, у врага появились возможности оперировать тяжелой техникой,
– отметил Попович.
Что такое зимние бои за ДебальцевоБои за Дебальцево Донецкой области продолжались в период 21 января – 18 февраля 2015 года. В этот период разворачивались как массированные артиллерийские обстрелы, так и перестрелки на малых расстояниях из стрелкового оружия и даже танковые бои. Тогда украинские защитники оказались в окружении, известном как Дебальцовский котел.
Денис Попович рассказал о влиянии зимы на события на фронте: смотрите видео
Как зима может повлиять на ситуацию на фронте: коротко
- Зима приближается и Вооруженным Силам Украины придется продолжать борьбу с оккупантами в более сложных условиях. Поэтому наши защитники нуждаются в немало важных вещах.
- Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что ключевыми сложностями, вызванными погодными условиями, могут стать: падение температуры и усложнение передвижения техники в полевых условиях.
- Нацгвардиец Виталий Маркив подчеркнул, что не стоит думать, что Украина будет праздновать победу уже на Новый год. Впереди ждет очень холодная зима и нужно быть готовым к этому.