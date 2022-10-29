"Главное – чтобы не морозы": как зима повлияет на российско-украинский фронт

Ситуация на фронте в Украине остается стабильно напряженной. По мере приближения зимы погода внесет свои коррективы в ход боевых действий.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, погода на всех влияет одинаково – как на оккупантов, так и на украинских военных.

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Как морозы влияют на ход боевых действий

Как отметил военный эксперт, российская и украинская армии используют много советской техники.

Главное – чтобы не морозы. Если будут морозы, это упрощает возможность ведения боевых действий. Ведь земля будет промерзшей и будет возможность для передвижения тяжелой техники.

– сказал Попович.

Он добавил, что по замерзшей почве смогут передвигаться украинские танки. Однако, к сожалению, такие же возможности появятся и у российских.

Особенности украинского наступления в Херсонской области

По словам Поповича, для наступления ВСУ также важна колесная техника.

Наступательные действия в Херсонской области украинские войска вели именно с помощью колесной техники,

– объяснил военный эксперт.

Такая техника позволяет мобильным подразделениям быстро проводить наступательные операции.

Дожди и мокрый снег могут замедлить наступление ВСУ

Если будут дожди или мокрый снег, то на колесной технике будет тяжело передвигаться по полям, останутся только дороги. Как отметил Попович, здесь важны 2 аспекта.

С одной стороны, это упрощает способности ведения оборонительных действий.

Однако с другой стороны, такие погодные условия сужают возможности для наступающей стороны.

Военный эксперт напомнил, что в Минобороны сообщали о замедлении наступления в Херсонской области из-за дождей.

Ребята уже жалуются на плохую погоду. Дожди и мокрый снег будут влиять на дальнейшие наступательные действия ВСУ,

– заметил Попович.

В чем опасность морозов

Если же ударят морозы, это станет фактором дополнительной опасности для ВСУ. По словам военного эксперта, многие наступательные операции велись именно зимой,

В качестве примера я всегда вспоминаю бои за Дебальцево, которые разворачивались в январе – феврале 2015 года. Когда мороз сковал землю, у врага появились возможности оперировать тяжелой техникой,

– отметил Попович.

Что такое зимние бои за Дебальцево Бои за Дебальцево Донецкой области продолжались в период 21 января – 18 февраля 2015 года. В этот период разворачивались как массированные артиллерийские обстрелы, так и перестрелки на малых расстояниях из стрелкового оружия и даже танковые бои. Тогда украинские защитники оказались в окружении, известном как Дебальцовский котел.

Денис Попович рассказал о влиянии зимы на события на фронте: смотрите видео

Как зима может повлиять на ситуацию на фронте: коротко