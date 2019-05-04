Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика

Средняя цена метра квадратного в новостройках столицы прогнозируемо является самой высокой в Украине. Как изменились цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Киева на протяжении последних двух лет.

Сколько стоит квартира в 2019?

По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, по состоянию на апрель 2019-го в Киеве строят 235 жилых комплексов, более половины из них (138) заявленные в 2019-м.

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Цены на квартиры в них зависят от района и класса жилья. Стоимость метра квадратного в спальном и центральном районах может отличаться почти втрое.

После президентских выборов в Украине в апреле 2019-го, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский, цена метра квадратного в новостройках после двух месяцев стабильности возросла.

Средняя цена на сегодня составляет 23 300 гривен, что на 1,3% (на 300 грн) больше, чем по итогам марта.

Как изменились цены на квартиры?

Для сравнения, в апреле 2018 – квадрат в столичной новостройке стоил 22 000 гривен. Такой же была средняя цена метра квадратного в мае 2017 года. Таким образом за 2 года средняя цена метра квадратного в новостройках Киева выросла более 5,5%.

Правда, в период с мая 2017 по апрель 2018-го наблюдалась значительные скачки цен – от 20 800 в сентябре 2017-го до 22 200 гривен за метр квадратный в январе 2018-го.



Цены на квартиры в новостройках Киева в 2017-2019 годах

По словам специалистов, подорожание метра квадратного в апреле 2019-го свидетельствует о том, что покупатели возвращаются на рынок и о каком-то коллапсе после президентских выборов вообще не приходится говорить.

Сравните, как за год изменились цены на квадратные метры в Украине.

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