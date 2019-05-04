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      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика

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      Цены на квартиры в новостройках Киева
      Цены на квартиры в новостройках Киева / Коллаж 24 канала

      Средняя цена метра квадратного в новостройках столицы прогнозируемо является самой высокой в Украине. Как изменились цены на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Киева на протяжении последних двух лет.

      Сколько стоит квартира в 2019?

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, по состоянию на апрель 2019-го в Киеве строят 235 жилых комплексов, более половины из них (138) заявленные в 2019-м.

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      Цены на квартиры в них зависят от района и класса жилья. Стоимость метра квадратного в спальном и центральном районах может отличаться почти втрое.

      После президентских выборов в Украине в апреле 2019-го, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский, цена метра квадратного в новостройках после двух месяцев стабильности возросла.

      Средняя цена на сегодня составляет 23 300 гривен, что на 1,3% (на 300 грн) больше, чем по итогам марта.

      Как изменились цены на квартиры?

      Для сравнения, в апреле 2018 – квадрат в столичной новостройке стоил 22 000 гривен. Такой же была средняя цена метра квадратного в мае 2017 года. Таким образом за 2 года средняя цена метра квадратного в новостройках Киева выросла более 5,5%.

      Правда, в период с мая 2017 по апрель 2018-го наблюдалась значительные скачки цен – от 20 800 в сентябре 2017-го до 22 200 гривен за метр квадратный в январе 2018-го.

      ціни на нерухомість ціни на квартири первинний ринок нерухомості Києва
      Цены на квартиры в новостройках Киева в 2017-2019 годах

      По словам специалистов, подорожание метра квадратного в апреле 2019-го свидетельствует о том, что покупатели возвращаются на рынок и о каком-то коллапсе после президентских выборов вообще не приходится говорить.

      Сравните, как за год изменились цены на квадратные метры в Украине.

      Если планируете покупать жилье в новостройке, проверьте надежность застройщика и узнайте о схемах продажи недвижимости.

      Недвижимость 24 писала, чего ожидать от недвижимости в пригороде Киева в течение полугода.

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      Теги: Новости Киева Инфографика Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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