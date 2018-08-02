Как начался конфликт Олешко "Сармата" и фактического хозяина Бердянска Пономарева

Активистка из Бердянска Мария Драгозова, которая была знакомой с Виталием Олешко, рассказала, кем в городе является нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев и как начался его конфликт с "Сарматом".

Как отмечает она, у Пономарева – специфический стиль ведения бизнеса, а сам он является человеком тяжелым, передает "Апостроф".

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"Не перебирает в методах. Если ему чего-то хочется, он этого достигает любым способом, даже путем "всасывания" кучи денег в то, что стоит копейки. Для Пономарева нет правил. Он их сам устанавливает для своих подчиненных. Есть такая практика у Пономарева: он своих сотрудников загоняет в долговую кабалу. Деньги в кредит и расписку на сумму, что вдвое превышает долг. А потом презирает человека как вещь", – утверждает активистка.

Также Драгозова подчеркивает, что конфликт Пономарева и Олешко был с самого начала и рос год от года.

Пономарев свое время был одним из "владельцев" Партии регионов в Бердянске. Во время Майдана он фактически заигрывал с нашими сепарами. Поэтому в патриотической тусовке было много вопросов к нему. "Сармат" был наиболее ярким ее представителем. Как только он вернулся из Донбасса, он сразу погрузился в активизм. Сначала он воевал с бывшим мэром Бакаем. Но когда начались выборы мэра, то во втором туре они даже помирились. Потому что "Сармат" четко видел угрозу превращения Бердянска в Пономаревск,

– убеждает общественный деятель.

По ее словам, сам конфликт начался с того, что Олешко потребовал от нового мэра Чепурного показать сметы закупок на ремонты школ, но тот отказался, однако впоследствии выяснилось, что фирма-подрядчик, которая делала ремонты – это одна из компаний Пономарева.

"Зацепились, и понеслось. Где бы "Сармат" не копал в мэрии и вокруг Чепурного, наталкивался на интересы Пономарева. У него даже был анекдот: подергайте Чепурного – из него "перхоть" сразу сыпется. ("Перхотью" называют Пономарева, поскольку он реально – весь в перхоти)", – добавила она.