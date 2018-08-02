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"Сармат" говорил, либо он уберет из города Пономарева, либо его "грохнут", – активистка

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Виталий никогда за словом в карман не лез, всегда говорил правду-матку в лицо, – Драгозова об Олешко "Сармате"
Виталий никогда за словом в карман не лез, всегда говорил правду-матку в лицо, – Драгозова об Олешко "Сармате" / Портал "Акцент"

Виталий Олешко с позывным "Сармат" был одним из самых ярких активистов в Бердянске, поэтому у него было много врагов, но самым его большим оппонентом был фактический владелец города нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев. По ее мнению, именно последний и мог желать смерти "Сармата".

Об этом рассказала активистка из Бердянска Мария Драгозова, которая была знакомой с Олешко, передает "Апостроф".

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По ее словам, "Сармат" был наиболее ярким общественным активистом последнего времени во всей Запорожской области.

"В Бердянске его волновали проблемы, связанные с банкротством водоканала и ценой воды для местных жителей, доступа к морю в публичных местах, там где незаконно были захвачены пляжы. Он воевал за снижение цен на проезд в общественном транспорте, боролся за то, чтобы проекты решений горисполкома и горсовета сначала проходили общественное обсуждение (реальное, а не липовое). Больше всего он критиковал действующего мэра Бердянска Чепурного и хозяина нашего мэра – народного депутата Александра Пономарева. Именно в нардепе-олигархе он видел корень всех зол Бердянска", – отмечает женщина.

Как говорит Драгозова, в адрес Олешко постоянно поступали угрозы.

"Губернатор Константин Брыль, сам Пономарев, Александр Македонский (руководитель КП "Бердянскводоканал" – 24 канал), Алексей Холод (секретарь Бердянского горсовета – 24 канал) и другие. Виталий никогда за словом в карман не лез. Всегда говорил правду-матку в лицо, причем не стесняясь в выражениях. Врагов у него было много. Мне иногда казалось, что его хобби было колекциюваты неприятности и врагов", – добавляет активистка.

По ее убеждению, это убийство связано исключительно с общественной деятельностью Олешко.

Другие версии и возможные вбрасывание, которые скорее всего сейчас пойдут в Бердянске ("криминальные разборки", "хотел что-то отжать и его наказали показательно", "перешел дорогу каким-то неместным бандитам" и т.д.) – это попытка скрыть мотивы. Единственный человек, который хотел, чтобы "Сармат" исчез, был нардеп Пономарев. Виталик его прямо преследовал. Каждый "чих" показывал на публику, раскрывал аферы и коррупцию. Сам "Сармат" говорил, либо он уберет из города Пономарева, либо его ( "Сармата" ) "грохнут". Но он скорее так шутил,
– отмечает Драгозова.

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В то же время она считает, что реально хотеть смерти "Сармата" мог только Пономарев, а другие враги на это не пошли бы.

"Александр Пономарев сейчас является фактическим хозяином города Бердянск. Его люди контролируют все структуры коммунального хозяйства. Мэр Бердянска Чепурной – это ручное существо Пономарева. Большинство партий в Бердянске давно Пономаревым куплены. От БПП до Соцпартии, от БЮТ до части "ОпоБлока". Реальной оппозиции почти нет. Пономарев контролирует большую часть предприятий города. Я даже не берусь называть все активы, где у него есть доля. Практически все СМИ города – в его руках", – констатирует общественный деятель.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Впоследствии в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. Сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий преступления, среди которых фигурирует его общественная и политическая деятельность.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Убийство Виталия Олешко "Сармата" Новости Запорожья Пономарьов Александр Сергеевич Бердянск
Источник: 24 Канал
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