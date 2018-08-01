Не только Пономарев: кто еще мог заказать убийство Олешко "Сармата"

Андрей Маджарово, товарищ Виталия Олешко с позывным "Сармат", которого накануне застрелили в Бердянске, утверждает, что конфликт с нардепом от "Воля народа" Александром Пономаревым у погибшего длился давно. Кроме того, в адрес активиста поступали угрозы, правда со стороны другого человека.

Об этом он рассказал в комментарии ресурсу "Апостроф".

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Мы вели активные действия относительно его неправильной политики: грабежей городского и областного бюджетов. Плюс у него много предприятий, которые не платят налоги. У нас была активная гражданская позиция относительно этого депутата. Мы постоянно теребили власть, благодаря прямым эфирам, заходили в кабинеты, раскрывали все планы, и показывали людям, как чиновники грабят нас и наш бюджет. Кроме этого, у Александра Пономарева есть несколько баз отдыха, которые являются незаконно построенными и перегородили проходы к морю. Все сходится на Александре Пономареве,

– отметил он.

В то же время активист подчеркнул, что не следует отбрасывать и другие версии, поскольку в Олешко "после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать любой".



"Мы часто выезжали за пределы Бердянска: в Запорожскую область, знакомились с активистами и АТОшниками из других городов, которые в своих населенных пунктах также борются с коррупцией и властью, которая совершает неправомерные действия в отношении своих граждан. Мы планировали поехать по всей Украине", – добавляет Маджарово.



Также активист рассказал об угрозах, которые поступали "Сармату" до его гибели.



"Это все было в устной форме. Например, есть запись телефонного разговора, где местный депутат Бердянского городского совета Владислав Кюрчев четко говорит, что" Сармата "скоро прикончат, как и его близких друзей", – констатировал товарищ Олешко.