13:57
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Меня немного оглушило и я увидел, что "Сармат" упал, – друг Олешко о моменте убийства

190 Читати новину українською
Виталия Олешко с позывным "Сармат" убили двумя выстрелами: в затылочную часть головы и в спину, – друг погибшего
Виталия Олешко с позывным "Сармат" убили двумя выстрелами: в затылочную часть головы и в спину, – друг погибшего / Сайт города Запорожья

Убийство активиста и бывшего участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат" мог совершить молодой человек с бородой, а он убежал с места преступления на автомобиле "Таврия".

Об этом рассказал товарищ погибшего Андрей Маджаров, который находился рядом с Олешко в момент его убийства, передает "Апостроф".

Читайте также: Кем был один из предполагаемых киллеров Виталия Олешко "Сармата"

По его словам, они с другими активистами приехали к дому Виталия Олешко на автомобиле: всего было четыре человека

"Там возле дома есть небольшая стоянка, а от нее недалеко – ворота дома. Ребята остались в машине, они вкладывали в сумки оборудование, а мы с Виталиком вышли. Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же раздался двойной выстрел у меня над левым ухом. Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал", – отмечает он.

Как подчеркивает Маджаров, когда он повернул голову в сторону калитки, откуда раздался выстрел, увидел молодого мужчину с бородой, который направил на него двуствольное ружье.

"Но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один – в затылочную часть головы, а другой – в спину. Я сразу же ногой ударил в железную калитку, так как думал, что человек выстрелит и в меня. Потом за территорией двора я услышал еще выстрелы. Открыл калитку и увидел, как наши ребята со своего легального травматического оружия открыли огонь в сторону "Таврии", где был убийца", – констатирует активист.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

 

Теги: Криминальные новости Новости Украины Жертвы Бердянск Убийство Виталия Олешко "Сармата"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
сегодня, 13:00 Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сегодня, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
сегодня, 11:25 Новые тарифы на тепло и горячую воду в Киеве: сколько придется платить с 1 августа
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сегодня, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
31 июля, 22:02 Нужно ли Германии ядерное оружие и как это повлияет на мир?
Борис Немировський
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Кличко будет дебатировать с Януковичем только после отставки Президента
 11 февраля 2014 , 19:03 14
Еще один супертяж хочет встретиться с Кличко
 18 октября 2015 , 18:47
Лидер "Шахтера" может заменить экс-игрока "Динамо"
 22 апреля 2017 , 19:50
"Он так и не научился уважению": суперзвезда Баварии поскандалил с наставником, сделав "сенсационный поступок"
 6 мая , 20:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук