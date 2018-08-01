Меня немного оглушило и я увидел, что "Сармат" упал, – друг Олешко о моменте убийства

Убийство активиста и бывшего участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат" мог совершить молодой человек с бородой, а он убежал с места преступления на автомобиле "Таврия".

Об этом рассказал товарищ погибшего Андрей Маджаров, который находился рядом с Олешко в момент его убийства, передает "Апостроф".

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По его словам, они с другими активистами приехали к дому Виталия Олешко на автомобиле: всего было четыре человека

"Там возле дома есть небольшая стоянка, а от нее недалеко – ворота дома. Ребята остались в машине, они вкладывали в сумки оборудование, а мы с Виталиком вышли. Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же раздался двойной выстрел у меня над левым ухом. Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал", – отмечает он.

Как подчеркивает Маджаров, когда он повернул голову в сторону калитки, откуда раздался выстрел, увидел молодого мужчину с бородой, который направил на него двуствольное ружье.

"Но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один – в затылочную часть головы, а другой – в спину. Я сразу же ногой ударил в железную калитку, так как думал, что человек выстрелит и в меня. Потом за территорией двора я услышал еще выстрелы. Открыл калитку и увидел, как наши ребята со своего легального травматического оружия открыли огонь в сторону "Таврии", где был убийца", – констатирует активист.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.