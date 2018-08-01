Мене трохи оглушило і я побачив, що "Сармат" упав, – друг Олешка про момент вбивства

Вбивство активіста та колишнього учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат" міг скоїти молодий чоловік з бородою, а утік він з місця злочину на автомобілі "Таврія".

Про це розповів товариш загиблого Андрій Маджаров, який перебував поряд із Олешком у момент його вбивства, передає "Апостроф".

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За його словами, вони з іншими активістами приїхали до будинку Віталія Олешка на автомоболі: загалом було чотири людини

"Там біля будинку є невелика стоянка, а від неї недалеко – ворота будинку. Хлопці залишилися в машині, вони вкладали до сумки обладнання, а ми з Віталіком вийшли. Ми зайшли у двір, Віталік на два-три кроки йшов попереду мене. Ми пройшли хвіртку, увійшли на територію двору та відразу ж пролунав подвійний постріл у мене над лівим вухом. Мене трохи оглушило, похитнуло, я побачив, що Віталік упав", – зазначає він.

Як підкреслює Маджаров, воли він повернув голову в бік хвіртки, звідки пролунав постріл, то побачив молодого чоловіка з бородою, який направив на нього двоствольну рушницю.

"Але я так зрозумів, що два заряди влучили у Віталіка: один – в потиличну частину голови, а інший – у спину. Я відразу ж ногою вдарив у залізну хвіртку, так як думав, що людина вистрілить і в мене. Потім за територією двору я почув ще постріли. Відкрив хвіртку та побачив, як наші хлопці зі своєї легальної травматичної зброї відкрили вогонь в бік "Таврії", де був убивця", – констатує активіст.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.