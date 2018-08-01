Не лише Пономарьов: хто ще міг замовити вбивство Олешка "Сармата"
Андрій Маджаров, товариш Віталія Олешка з позивним "Сармат", якого напередодні застрелили у Бердянську, стверджує, що конфлікт з нардепом від "Волі народу" Олександром Пономарьовим у загиблого тривав давно. Крім того, на адресу активіста надходили погрози, щоправда з боку іншої людини.
Про це він розповів у коментарі ресурсу "Апостроф".
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Ми вели активні дії щодо його неправильної політики: грабежів міського та обласного бюджетів. Плюс у нього багато підприємств, які не платять податки. У нас була активна громадянська позиція щодо цього депутата. Ми постійно шарпали владу, завдяки прямим ефірам, заходили до кабінетів, розкривали всі плани, і показували людям, як чиновники грабують нас і наш бюджет. Крім цього, у Олександра Пономарьова є кілька баз відпочинку, які є незаконно побудованими та перегородили проходи до моря. Все сходиться на Олександрі Пономарьові,
– зазначив він.
Водночас активіст підкреслив, що не слід відкидати й інші версії, оскільки в Олешка "після війни на Донбасі на тій стороні також залишилися вороги, тому це міг зробити будь-хто".
"Ми часто виїжджали за межі Бердянська: в Запорізьку область, знайомилися з активістами та АТОвцями з інших міст, які у своїх населених пунктах також борються з корупцією та владою, яка вчиняє неправомірні дії щодо своїх громадян. Ми планували поїхати по всій Україні", – додає Маджаров.
Також активіст розповів про погрози, які надходили "Сармату" до його загибелі.
"Це все було в усній формі. Наприклад, є запис телефонної розмови, де місцевий депутат Бердянської міської ради Владислав Кюрчев чітко говорить, що "Сармата" скоро прикінчать, як і його близьких друзів", – констатував товариш Олешка.
Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.