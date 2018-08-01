13:35
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не лише Пономарьов: хто ще міг замовити вбивство Олешка "Сармата"

451 Читать новость на русском
Друг Олешка "Сармата" оприлюднив версії вбивства активіста
Друг Олешка "Сармата" оприлюднив версії вбивства активіста / Соцмережі

Андрій Маджаров, товариш Віталія Олешка з позивним "Сармат", якого напередодні застрелили у Бердянську, стверджує, що конфлікт з нардепом від "Волі народу" Олександром Пономарьовим у загиблого тривав давно. Крім того, на адресу активіста надходили погрози, щоправда з боку іншої людини.

Про це він розповів у коментарі ресурсу "Апостроф".

Читайте також: Мене трохи оглушило та я побачив, що "Сармат" упав, – друг Олешка про момент вбивства

Ми вели активні дії щодо його неправильної політики: грабежів міського та обласного бюджетів. Плюс у нього багато підприємств, які не платять податки. У нас була активна громадянська позиція щодо цього депутата. Ми постійно шарпали владу, завдяки прямим ефірам, заходили до кабінетів, розкривали всі плани, і показували людям, як чиновники грабують нас і наш бюджет. Крім цього, у Олександра Пономарьова є кілька баз відпочинку, які є незаконно побудованими та перегородили проходи до моря. Все сходиться на Олександрі Пономарьові,
– зазначив він.

Водночас активіст підкреслив, що не слід відкидати й інші версії, оскільки в Олешка "після війни на Донбасі на тій стороні також залишилися вороги, тому це міг зробити будь-хто".

"Ми часто виїжджали за межі Бердянська: в Запорізьку область, знайомилися з активістами та АТОвцями з інших міст, які у своїх населених пунктах також борються з корупцією та владою, яка вчиняє неправомірні дії щодо своїх громадян. Ми планували поїхати по всій Україні", – додає Маджаров.

Також активіст розповів про погрози, які надходили "Сармату" до його загибелі.

"Це все було в усній формі. Наприклад, є запис телефонної розмови, де місцевий депутат Бердянської міської ради Владислав Кюрчев чітко говорить, що "Сармата" скоро прикінчать, як і його близьких друзів", – констатував товариш Олешка.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. Раніше журналіст Юрій Бутусов писав, що злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.

Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
сьогодні, 13:00 Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сьогодні, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
сьогодні, 11:25 Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сьогодні, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
31 липня, 22:02 Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
Борис Немировський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Володимир Кличко відкрив свій власний розкішний готель (Фото)
 27 листопада 2012 , 13:43
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Легендарний наставник "Евертона" не продовжив контракт з клубом через "Барселону"
 25 лютого 2017 , 13:00
В Україні з’явиться державна мережа суперчарджерів
 6 липня , 10:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук