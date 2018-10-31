Как остановить "отток мозгов" и вернуть украинцев домой: эксперт назвал 5 способов

Примерно пять миллионов украинцев, а это почти 25% экономически активного населения страны, работают за рубежом. Основной причиной таких объемов трудовой миграции является то, что Украина имеет самую низкую среднемесячную зарплату в Европе – 320 долларов. Работники Польши зарабатывают в четыре раза больше. Однако ситуация с "оттоком мозгов" и рабочих рук из Украины не безнадежна, ее можно исправит

Об этом в статье для Atlantic Council пишет президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хундер.

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Трудовая миграция – явление не новое. В течение прошлого века в Украине произошло по крайней мере четыре волны политической и экономической миграции, что привело к образованию крупной украинской диаспоры, подавляющее большинство которой проживает в Канаде и США. Всемирный конгресс украинцев, международный координационный орган для украинских общин за рубежом, утверждает, что представляет интересы 20 миллионов граждан.

В 2018 году украинцы отправят домой до 11 миллиардов долларов США денежными переводами, что составляет 10% валового внутреннего продукта страны, замечает автор статьи.

"Но является ли реалистичным перемещение человеческого капитала из более развитой страны в менее развитую? Индия, страна с крупнейшей в мире диаспорой, была одной из первых стран, в которой произошел обратный процесс – "приток мозгов" домой. Чтобы поощрить людей возвращаться, правительство поддерживает центры исследований и развития, особенно в сферах технологий, здравоохранения и фармацевтики", – рассказывает Хундер.

Китай также переживает "приток мозгов": возвращаются китайские ученые, врачи, профессора и технические специалисты. Некоторые считают, что причиной этого являются достижения КНР в создании ведущих научно-исследовательских институтов и университетов, продолжает специалист.

Итак, что нужно, чтобы украинцы возвращались домой? Очевидными факторами является безопасность, верховенство права, сильная экономика, доступное жилье, низкий уровень преступности, доступная и качественная медицина и образование. Но всего этого не достичь за несколько лет,

– отмечает эксперт.

Однако существуют другие инициативы, которые стоит рассмотреть. Во-первых, по мнению Хундера, нужно инициировать программу совместно с учеными, неправительственными организациями и диаспорными организациями, а также бизнесом, чтобы предложить материальные стимулы, которые уменьшат "отток мозгов" и поощрят мигрантов вернуться домой.

"Молодые украинцы, которые учились или работали за границей, а потом вернулись домой, уже меняют свою страну, работая в государственном и частном секторах, и их надо поддерживать", – призывает аналитик.

Во-вторых, внедрять и развивать программы по поддержке малых и средних предприятий, поощряя украинцев, которые уже вернулись, вкладывать накопленные сбережения в местный бизнес, таким образом используя навыки и опыт, которые они приобрели за рубежом.

В-третьих, делиться историями успеха международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Национальный инвестиционный совет и UkraineInvest – крупные агентства, направленные на продвижение Украины как инвестиционного пункта.

В-четвертых, изучить возможность выбора двойного гражданства. Украина не позволяет своим гражданам иметь два паспорта, в основном из-за потенциального риска для безопасности. Этот риск нужно рассматривать серьезно. Однако к тем, кто уже имеет два паспорта, и к членам диаспоры, стоит принять комплексный подход.

В конце концов, привлекать к решению проблемы трудовой миграции диаспору. В этом направлении можно, например, запустить кампанию по поощрению украинцев диаспоры рассмотреть возможность переезда на Родину. Это может способствовать продвижению возможностей в таких сферах, как образование, бизнес, государственное управление и волонтерство, делает вывод автор публикации.

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Напомним, что с 2019 года немецкое правительство планирует открыть рынок труда для лиц из государств, которые не являются членами ЕС, что повлечет массовый отток украинских мигрантов из Польши дальше на Запад.



Напомним, Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были изданы с целью трудоустройства.