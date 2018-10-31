19:25
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Як зупинити "відтік мізків" і повернути українців додому: експерт назвав 5 способів

      583 Читать новость на русском
      5 способів, як Україні перетворити "відтік мізків" у "приплив мізків"
      5 способів, як Україні перетворити "відтік мізків" у "приплив мізків" / Global Economic Symposium

      Приблизно п'ять мільйонів українців, а це майже 25% економічно активного населення країни, працюють за кордоном. Основною причиною таких обсягів трудової міграції є те, що Україна має найнижчу середньомісячну зарплату в Європі – 320 доларів. Працівники Польщі заробляють у чотири рази більше. Проте ситуація з "відтоком мізків" і робочих рук з України не безнадійна, її можна виправити.

      Про це у статті для Atlantic Council пише президент Американської торговельної палати в Україні Енді Хундер.

      Читайте також: "Драматичні наслідки": у Польщі запанікували через імовірну втрату українських заробітчан

      Трудова міграція явище не нове. Протягом минулого століття в Україні відбулося принаймні чотири хвилі політичної та економічної міграції, що призвело до утворення великої української діаспори, переважна більшість якої проживає в Канаді та США. Світовий конґрес українців, міжнародний координаційний орган для українських громад за кордоном, стверджує, що представляє інтереси 20 мільйонів громадян.

      У 2018 році українці відправлять додому до 11 мільярдів доларів США грошовими переказами, що становить 10% валового внутрішнього продукту країни, зауважує автор статті.

      "Але чи є реалістичним переміщення людського капіталу з більш розвиненої країни до менш розвиненої? Індія, країна з найбільшою в світі діаспорою, була однією з перших держав, в якій відбувся зворотний процес – "приплив мізків" додому. Щоб заохотити людей повертатися, уряд підтримує центри досліджень та розвитку, особливо у сферах технологій, охорони здоров'я та фармацевтики", – розповідає Хундер.

      Китай також переживає "приплив мізків": повертаються китайські вчені, лікарі, професори та технічні фахівці. Деякі вважають, що причиною цього є досягнення КНР у створенні провідних науково-дослідних інститутів та університетів, продовжує фахівець.

      Отже, що потрібно, щоб українці поверталися додому? Очевидними факторами є безпека, верховенство права, сильна економіка, доступне житло, низький рівень злочинності, доступна та якісна медицина та освіта. Але всього цього не досягти за кілька років,
      – зазначає експерт.

      Читайте також: "Драматичні наслідки": у Польщі запанікували через імовірну втрату українських заробітчан

      Проте існують інші ініціативи, які варто розглянути. По-перше, на думку Хундера, потрібно ініціювати програму спільно з науковцями, неурядовими організаціями та діаспорними організаціями, а також бізнесом, щоб запропонувати матеріальні стимули, які зменшать "відтік мізків" та заохотять мігрантів повернутися додому. 

      "Молоді українці, які навчалися або працювали за кордоном, а потім повернулися додому, вже змінюють свою країну, працюючи у державному та приватному секторах, і їх треба підтримувати", – закликає аналітик.

      По-друге, впроваджувати та розвивати програми з підтримки малих та середніх підприємств, заохочуючи українців, які вже повернулися, вкладати накопичені заощадження у місцевий бізнес, таким чином використовуючи навички та досвід, які вони набули за кордоном.

      По-третє, ділитися історіями успіху міжнародних та вітчизняних компаній, що працюють в Україні. Національна інвестиційна рада та UkraineInvest  великі агенції, спрямовані на просування України як інвестиційного пункту.

      По-четверте, вивчити можливість вибору подвійного громадянства. Україна не дозволяє своїм громадянам мати два паспорти, в основному через потенційний ризик для безпеки. Цей ризик потрібно розглядати серйозно. Проте до тих, хто вже має два паспорти, і до членів діаспори, варто вжити комплексний підхід.

      Зрештою, залучати до вирішення проблеми трудової міграції діаспору. В цьому напрямку можна, наприклад, запустити кампанію із заохочення українців діаспори розглянути можливість переїзду на Батьківщину. Це може сприяти просуванню можливостей у таких сферах, як освіта, бізнес, державне управління та волонтерство, робить висновок автор публікації.

      Читайте також: Навчання за кордоном: чому молодь обирає західні виші і як змінити ситуацію?

      Нагадаємо, що з 2019 року німецький уряд планує відкрити ринок праці для осіб з держав, які не є членами ЄС, що спричинить масовий відтік українських заробітчан з Польщі далі на Захід.

      Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Новини політики Іммігранти Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      сьогодні , 18:01 Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сьогодні , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сьогодні , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сьогодні , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сьогодні , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Регіонали нічого не чули про заяву Януковича
      27 лютого 2014 , 13:43
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Топ-новини: Динамо перемогло Шахтар, Зоря здобула бронзу, Олімпік зіграє в Лізі Європи, Бернарду Сілва – гравець Манчестер Сіті
       27 травня 2017 , 07:30
      Ярмоленко вперше вийшов на поле після травми
       29 квітня , 20:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук