21:46
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Как понять, что кандидат манипулирует вами: объяснение эксперта

      Актуальное интервью 14 Читати новину українською

      О предвыборных манипуляциях, отстранении Ульяны Супрун и открытии уголовного производства по факту государственной измены против Виктора Медведчука – в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Виктор Таран.

      Как понять предвыборные манипуляции

      – Каждый раз, когда мы читаем новый манифест, мы должны его анализировать на несколько вещей. Первый – там конкретика, или просто вода. Читаешь и не понимаешь: о чем речь. Затем невозможно измерить эти обещания. Вот фраза "Я верю в Украину" – супер. Но как я это могу измерить? Каждый раз, когда политики что-то обещают, смотрите, насколько это можно померить.

      Читайте также: Какие полномочия имеет президент Украины, или Почему обещания кандидатов – это популизм

      – Второе – смотрите, насколько это в полномочиях политиков. Могут ли они действительно реализовать свое обещание. Часть кандидатов в президенты рассказывает о цене на газ, когда не имеет к этому никакого отношения.

      За списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).
      Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.

      вибори президента 2019
      Выборы президента 2019: главные даты

      Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун

      – Если мы откроем государственный бюджет, то увидим, что расходы на здравоохранение входят в топ-3 расходов украинского государства: образование, медицина и армия. Львиную долю этих расходов занимает закупка лекарств, которые потом раздаются гражданам бесплатно или в рамках программы "Доступные лекарства", которые запустил Кабмин несколько лет назад. Кстати, это также была инициатива Ульяны Супрун.

      Читайте также: Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться

      – Он напомнил, что у Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые перед этим возглавляли министерство, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки. По его словам, человек Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они, соответственно, закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Но качество этих лекарств была очень низким.

      Что сделала Ульяна Супрун? Она сказала: друзья, мы не будем покупать некачественные лекарства, мы будем покупать у международных организаций целенаправленно, качественнее и дешевле. Она перевела закупки на уровне закона через международные организации. К слову, тогда этот законопроект о закупке лекарств через парламент шел с огромными трудностями. Украинские граждане получили больше лекарств, главное – качественных. Очевидно, когда миллиарды гривен идут мимо кармана политиков, этого простить не могут.

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

      1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение относительно Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
      3. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
      4. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

      Виктор Медведчук наконец "проявился"

      – Кум Путина Виктор Медведчук всегда был в тени, его называли серым антикризисным менеджером. Он никогда не делал публичных заявлений, но все понимали зло, которое он делал для украинской государственности. Публично схватить его за эти слова было очень трудно.

      Виктор Медведчук всегда маскировался, как змея, впервые на прошлой неделе на съезде он публично проявился, озвучив тезисы, которые можно трактовать как призыв к свержению государства.

      – Если посмотреть на медиапространство, то это первое заявление за много лет и вполне очевидно, что за него ухватились.

      Читайте также: Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?

      – Виктор Медведчук – это выход на Владимира Путина. Президент РФ никому не доверяет в Украине, он сотрудничает с несколькими людьми в Украине и среди них – Медведчук. Это не хорошо и не плохо. Это принцип византийской политики, которую ведет Москва, то есть не через институты как Запад, а через персоналии.

      За что открыли уголовное производство на Медведчука?

      1. 5 февраля Генеральный прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. Дело возбудили после соответствующего обращения народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.
      2. О ключах к миру в Украине, которые сейчас есть у Кремля, Медведчук тоже говорил на партийном съезде. В то время, по мнению кума Путина, автономный регион "Донбасс" должен быть закреплен в составе Украины.
      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      78315
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      сегодня , 21:00 Конституція мовчить про відповідальний вибір: в Україні голосують всі, хто вміє ставити галочку
      Леонід Остальцев 14
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      сегодня , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 134
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 272
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 467
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1956
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      Шокин не пиарится, мы на пороге громких коррупционных скандалов, — аналитик
       10 апреля 2015 , 20:36
      СНБО превратили в шкаф с нафталином, куда "прятали" чиновников, — эксперт
       16 декабря 2014 , 23:41
      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта
       21 декабря 2018 , 19:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук