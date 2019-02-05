Как понять, что кандидат манипулирует вами: объяснение эксперта

О предвыборных манипуляциях, отстранении Ульяны Супрун и открытии уголовного производства по факту государственной измены против Виктора Медведчука – в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Виктор Таран.

Как понять предвыборные манипуляции

– Каждый раз, когда мы читаем новый манифест, мы должны его анализировать на несколько вещей. Первый – там конкретика, или просто вода. Читаешь и не понимаешь: о чем речь. Затем невозможно измерить эти обещания. Вот фраза "Я верю в Украину" – супер. Но как я это могу измерить? Каждый раз, когда политики что-то обещают, смотрите, насколько это можно померить.

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– Второе – смотрите, насколько это в полномочиях политиков. Могут ли они действительно реализовать свое обещание. Часть кандидатов в президенты рассказывает о цене на газ, когда не имеет к этому никакого отношения.

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Кому выгодно отстранение Ульяны Супрун

– Если мы откроем государственный бюджет, то увидим, что расходы на здравоохранение входят в топ-3 расходов украинского государства: образование, медицина и армия. Львиную долю этих расходов занимает закупка лекарств, которые потом раздаются гражданам бесплатно или в рамках программы "Доступные лекарства", которые запустил Кабмин несколько лет назад. Кстати, это также была инициатива Ульяны Супрун.

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– Он напомнил, что у Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые перед этим возглавляли министерство, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки. По его словам, человек Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они, соответственно, закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Но качество этих лекарств была очень низким.

Что сделала Ульяна Супрун? Она сказала: друзья, мы не будем покупать некачественные лекарства, мы будем покупать у международных организаций целенаправленно, качественнее и дешевле. Она перевела закупки на уровне закона через международные организации. К слову, тогда этот законопроект о закупке лекарств через парламент шел с огромными трудностями. Украинские граждане получили больше лекарств, главное – качественных. Очевидно, когда миллиарды гривен идут мимо кармана политиков, этого простить не могут.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение относительно Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

– Кум Путина Виктор Медведчук всегда был в тени, его называли серым антикризисным менеджером. Он никогда не делал публичных заявлений, но все понимали зло, которое он делал для украинской государственности. Публично схватить его за эти слова было очень трудно.

Виктор Медведчук всегда маскировался, как змея, впервые на прошлой неделе на съезде он публично проявился, озвучив тезисы, которые можно трактовать как призыв к свержению государства.

– Если посмотреть на медиапространство, то это первое заявление за много лет и вполне очевидно, что за него ухватились.

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– Виктор Медведчук – это выход на Владимира Путина. Президент РФ никому не доверяет в Украине, он сотрудничает с несколькими людьми в Украине и среди них – Медведчук. Это не хорошо и не плохо. Это принцип византийской политики, которую ведет Москва, то есть не через институты как Запад, а через персоналии.

За что открыли уголовное производство на Медведчука?