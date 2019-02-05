Як зрозуміти, що кандидат маніпулює вами: поради експерта

Про передвиборчі маніпуляції, відсторонення Уляни Супрун та відкриття кримінального провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука – у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів політолог Віктор Таран.

Як зрозуміти передвиборчі маніпуляції

– Кожного разу, коли ми читаємо новий маніфест, ми повинні його аналізувати на кілька речей. Перше – чи є там конкретика, чи просто вода. Читаєш і не розумієш: про що йдеться. Потім неможливо виміряти ці обіцянки. От фраза "Я вірю в Україну" – супер. Але як я це можу виміряти? Кожен раз, коли політики щось обіцяють, дивіться, наскільки це можна поміряти.

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– Друге – дивіться, наскільки це в повноваженнях наших політиків. Чи можуть вони дійсно реалізувати свою обіцянку. Частина кандидатів у президенти розказує про ціну на газ, коли не має до цього жодного відношення.

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Кому вигідне відсторонення Уляни Супрун

– Якщо ми відкриємо державний бюджет, то побачимо, що видатки на охорону здоров’я входять у топ-3 видатків української держави: освіта, медицина та армія. Левову частину цих видатків займає закупівля ліків, які потім роздаються громадянам безкоштовно або в рамках програми "Доступні ліки", які запустив Кабмін кілька років тому. До речі, це також була ініціатива Уляни Супрун.

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– Він нагадав, що у Тетяни Бахтєєвої і Раїси Богатирьової, які перед цим очолювали міністерство, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі. За його словами, чоловік Бахтєєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони, відповідно, закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Але якість цих ліків була дуже низькою.

Що зробила Уляна Супрун? Вона сказала: друзі, ми не будемо купувати неякісні ліки, ми будемо купувати у міжнародних організацій ціленаправлено, якісніше і дешевше. Вона перевела закупівлі на рівні закону через міжнародні організації. До слова, тоді цей законопроект про закупівлю ліків через парламент йшов із величезними труднощами. Українські громадяни отримали більше ліків, головне – якісних. Очевидно, коли мільярди гривень йдуть повз кишені політиків, цього пробачити не можуть.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

Депутат "Радикальної партії олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

– Кум Путіна Віктор Медведчук завжди був в тіні, його називали сірим антикризовим менеджером. Він ніколи не робив публічних заяв, але всі розуміли зло, яке він робив для української державності. Публічно вхопити його за ці слова було дуже важко.

Віктор Медведчук завжди маскувався, як змія, вперше минулого тижня на з'їзді він публічно проявився, озвучивши тези, які можна трактувати як заклик до повалення держави.

– Якщо подивитися на медіапростір, то це перша заява за багато років й цілком очевидно, що за неї вхопилися.

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– Віктор Медведчук – це вихід на Володимира Путіна. Президент РФ нікому не довіряє в Україні, він співпрацює з декількома людьми в Україні і серед них – Медведчук. Це не добре і не погано. Це принцип візантійської політики, яку веде Москва, тобто не через інституції як Захід, а через персоналії.

За що відкрили кримінальне провадження на Медведчука?