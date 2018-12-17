Как происходил Объединительный собор Украинской православной церкви: появилось видео

В сети обнародовали записанное 15 декабря видео изнутри Софийского храма в Киеве, где проходил Объединительный собор, на котором собственно и была создана Единая православная церковь Украины.

На кадрах, которые опубликовал "5 канал", можно увидеть выступление председательствующего на соборе представителя Вселенского патриарха, митрополита Гальского Эммануила и назначение секретарей и членов счетного комитета, которые должны были считать голоса делегатов.

Читайте также: Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, – громкое заявление Порошенко

Также слышна речь Эммануила о создании единой церкви в Украине. Так, в своем выступлении он подчеркнул, что представители украинских православных церквей обратились к вселенскому патриарху с просьбой решить церковные проблемы в Украине.

"И теперь единственный престол, который имеет полномочия признать вашу церковь, – Константинополь. Мы делаем это, чтобы вы имели повод для самоуважения, имели автокефалию от высшего святейшего вселенского престола", – отметил представитель Константинополя.

По его словам, вселенский патриарх Варфоломей дает украинским православным христианам "административное право независимости".

"Вы не будете меньшей поместных церквей. И кто так скажет, тот исказит правду и истину", – добавил он.

Объединительный собор по созданию Единой православной церкви в Украине: смотрите видео

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

СОЗДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ