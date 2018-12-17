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      Как происходил Объединительный собор Украинской православной церкви: появилось видео

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      Опубликовали видео Объединительного собора изнутри Софии Киевской
      Опубликовали видео Объединительного собора изнутри Софии Киевской / Пресс-служба Петра Порошенко

      В сети обнародовали записанное 15 декабря видео изнутри Софийского храма в Киеве, где проходил Объединительный собор, на котором собственно и была создана Единая православная церковь Украины.

      На кадрах, которые опубликовал "5 канал", можно увидеть выступление председательствующего на соборе представителя Вселенского патриарха, митрополита Гальского Эммануила и назначение секретарей и членов счетного комитета, которые должны были считать голоса делегатов.

      Читайте также: Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, – громкое заявление Порошенко

      Также слышна речь Эммануила о создании единой церкви в Украине. Так, в своем выступлении он подчеркнул, что представители украинских православных церквей обратились к вселенскому патриарху с просьбой решить церковные проблемы в Украине.

      "И теперь единственный престол, который имеет полномочия признать вашу церковь, – Константинополь. Мы делаем это, чтобы вы имели повод для самоуважения, имели автокефалию от высшего святейшего вселенского престола", – отметил представитель Константинополя.

      По его словам, вселенский патриарх Варфоломей дает украинским православным христианам "административное право независимости".

      "Вы не будете меньшей поместных церквей. И кто так скажет, тот исказит правду и истину", – добавил он.

      Объединительный собор по созданию Единой православной церкви в Украине: смотрите видео

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.
      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.
      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.
      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      СОЗДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Единая поместная церковь Религия Новости Украины Томос Новости Киева Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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