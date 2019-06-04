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      Как проводит свой рабочий день Президент Украины Владимир Зеленский

      20 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше, чем остальные сотрудники его администрации, и в первую очередь наведывается в спортзал. В течение дня гарант проводит многочисленные совещания со своими подчиненными, в том числе и неформальные. Заканчивается его рабочий день около 22:00.

      Как рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Трофимов, полноценный рабочий день в ведомстве начинается в 9 часов утра. Правда, все сотрудники появляются здесь еще в 8:30, пишет "Украинская правда".

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      Президент приезжает раньше, в 8 утра, поскольку еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00,
      – отметил Трофимов.

      Он подчеркивает, что президент ежедневно проводит совещания со своими подчиненными.

      "На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они прежде всего происходят с участием первого помощника и с головой АП", – говорит первый заместитель главы АП.

      Кроме того, происходит еще и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника главы Администрации и всех заместителей".

      "Мы говорим там обо всех вопросах, их – просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы относительно председателей ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", – добавил Трофимов.

      По его словам, в команде президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией".

      "Все докладывают президенту о своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", – отметил госслужащий.

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      Комфортно ли чувствует себя Зеленский на новой должности, Трофимов однозначного ответа не дал.

      Сейчас Владимир Александрович находится весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это комфортно – трудно сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны,
      – констатировал сотрудник АП.

      В то же время он убеждает, что украинский президент – очень ответственный человек и никогда не подводил. Для него также очень важно доверие людей, которым он дорожит.

      По внерабочее время, Владимир Зеленский не чурается развлечься в кругу друзей. В частности, в субботу, 25 мая, политик вышел на сцену юмористического шоу "Лига смеха", которым занимается студия "Квартал-95 (Владимир Зеленский – ее основатель). А уже 1 июня гарант посетил концерт популярного певца Монатика. Мероприятие проходило на НСК "Олимпийский" в Киеве.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО:

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      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Администрация Президента
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