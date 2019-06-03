Какими будут отношения Зеленского с Европой

Первый зарубежный визит Владимира Зеленского как президента состоится 4 июня в Брюсселе. Там в очередной раз должны обсудить судьбу санкции в отношении России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму. После этого, вероятно, Зеленский направится в столицу США, куда его пригласил Дональд Трамп.

Какой будет политика Президента относительно Европы и планирует ли он развивать отношения с Западом – выясняли журналисты 24 канала.

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►Встреча с Макроном

Нервные улыбки и скованные движения – так для Зеленского прошла первая встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. Последний пригласил Зеленского в статусе кандидата перед вторым туром выборов. Для команды президента – это хороший знак. Мол, Запад и дальше планирует поддерживать отношения с Украиной.

О жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе,

– прокомментировал встречу с Макроном Зеленский.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 квітня 2019 р.

►Зеленский не верит во вступление в ЕС

Однако, во время президентской кампании Владимир Зеленский отзывался о Европейском союзе с прохладой. Более того, не скрывал, что не верит во вступление в ЕС.

Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут,

– сказал Зеленский в интервью Гордону.

Лишь мимоходом упомянул о Европейском Союзе во время инаугурационной речи, которая является указателем на следующие пять лет.

"Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа не где-то там. Европа вот здесь", – произнес во время речи президент.

►Соблюдение политики евроинтеграции

Однако политики евроинтеграции Зеленский будет придерживаться, как и его предшественник. Хотя, возможно, не столь активно, – уверен политический эксперт.

Будни будут преобладать, но от будней будет зависеть качество евроинтеграции,

– подчеркнул политолог Владимир Фесенко.

►Изменения в политике с ЕС

Хоть изменения и будут, но незначительные и стилистические. Зеленский может делегировать полномочия более компетентному в вопросе геополитики профильному министру. Хотя, кто возглавит МИД, пока не известно.

Гораздо большую роль во внешней политике будет играть министр иностранных дел. Он будет в значительной степени определять, какой будет политика,

– отметил Фесенко.

►Поможет ли уже заложенный фундамент с Европой

За последние годы Украина заложила фундамент отношений с Европой. Поэтому это сыграет на руку новой власти.

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Правда, вскоре все может измениться. Ведь уже состоялись выборы в Европарламент, куда зашли новые силы, среди них и радикально настроенные. Поэтому уже новой власти нужно будет бороться за благосклонность к Украине.