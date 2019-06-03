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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Якими будуть відносини Зеленського з Європою

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      Перший закордонний візит Володимира Зеленського як президента відбудеться 4 червня в Брюсселі. Там вчергове мають обговорити долю санкції щодо Росії через її агресію на Донбасі та Криму. Після цього, ймовірно, Зеленський попрямує до столиці США, куди його запросив Дональд Трамп.

      Якою буде політика Президента щодо Європи і чи планує він розвивати відносини з Заходом – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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      Зустріч з Макроном

      Нервові посмішки і сковані рухи – так для Зеленського відзначилася перша зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном. Останній запросив Зеленського у статусі кандидата перед другим туром виборів. Для команди президента – це хороший знак. Мовляв, Захід і далі планує підтримувати відносини з Україною.

      Про життя, про головне говорили, про припинення війни на Донбасі,
      – прокоментував зустріч з Макроном Зеленський.

      ►Зеленський не вірить у вступ до ЄС

      Одна під час президенсткої кампанії Володимир Зеленський відгукувався про Європейський Союз із прохолодою. Більше того, не приховував, що не вірить у вступ до ЄС.

      Я ніколи не ходжу в гості, коли мене не кличуть,
      – сказав Зеленський в інтерв'ю Гордону.

      Лише мимохідь згадав про Європейський Союз під час інавгураційної промови, яка є дороговказом на наступні п'ять років.

      "Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи. Але Європа не десь там. Європа ось тут", – виголосив під час промови президент. 

      ►Дотримання політики євроінтеграції

      Проте політики євроінтеграції Зеленський дотримуватиметься, як і його попередник. Хоч, можливо, не настільки активно, – впевнений політичний експерт.

      Будні будуть переважати, але від буднів буде залежати якість євроінтеграції,
      – підкреслив політолог Володимир Фесенко.

      ►Зміни в політиці з ЄС

      Хоч зміни і будуть, але незначні і стилістичні. Зеленський може делегувати повноваження більш компетентному у питанні геополітики профільному міністру. Хоча, хто очолить МЗС, поки не відомо.

      Набагато більшу роль в зовнішній політиці гратиме міністр закордонних справ. Він буде значною мірою визначати, якою буде політика,
      – наголосив Фесенко.

      ►Чи допоможе вже закладений фундамент з Європою

      За останні роки Україна заклала фундамент відносин із Європою. Тож це зіграє на руку новій владі.

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      Щоправда, невдовзі все може змінитися. Адже вже відбулися вибори до Європарламенту, куди зайшли нові сили, серед них і радикально налаштовані. Тож вже новій владі потрібно буде боротися за прихильність до України.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Європа Євросоюз МЗС України
      Джерело: 24 канал
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