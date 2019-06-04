Як проводить свій робочий день Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський приїздить на роботу раніше, аніж решта співробітників його адміністрації, і насамперед навідується у спортзал. Упродовж дня гарант проводить численні наради зі своїми підлеглими, зокрема й неформальні. Завершується його робочий день близько 22:00.

Як розповів перший заступник голови Адміністрації Президента Сергій Трофімов, повноцінний робочий день у відомстві розпочинається о 9 годині ранку. Щоправда, всі співробітники з’являються тут ще о 8:30, пише "Українська правда".

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Президент приїжджає раніше, о 8 ранку, оскільки ще в спортзал заходить. Він має набагато жорсткіший графік, аніж всі ми. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00,

– зазначив Трофімов.

Він підкреслює, що президент щодня проводить наради зі своїми підлеглими.

"Другого дня після призначення у нас була апаратна нарада, де були всі заступники, керівники департаментів. Ми тільки включаємося у процес. У Володимира Олександровича є стратегічні наради. Вони передусім відбуваються за участю першого помічника та з головою АП", – каже перший заступник голови АП.

Крім того, відбувається ще й щоденні "неформальні наради за участю першого помічника, глави Адміністрації та всіх заступників".

"Ми говоримо там про всі запитання, їх – просто мільйон. Ми обговорювали розпуск Ради, закупівлі ЦВК, є запитання щодо голів ОДА та пішло-поїхало, якісь кадрові питання. Завдань маємо дуже багато", – додав Трофімов.

За його словами, у команді президента "немає проблеми спілкуватися всім разом, збиратися разом і обмінюватися інформацією".

"Всі доповідають президенту щодо своєї зони відповідальності, але всі рішення ухвалює самостійно президент, слухаючи всі сторони. Я б зараз не говорив про якийсь жорсткий усталений графік, адже ми лише запускаємо процес", – зауважив держслужбовець.

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Чи комфортно почувається Зеленський на новій посаді, Трофімов однозначної відповіді не дав.

Зараз Володимир Олександрович перебуває весь у роботі, він – дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це комфортно – важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку,

– констатував співробітник АП.

Водночас він переконує, що український президент – дуже відповідальна людина та ніколи не підводив. Для нього також дуже важливою є довіра людей, якою він дорожить.

Щодо позаробочого часу, то Володимир Зеленський не цурається розважитися у колі друзі. Зокрема, у суботу, 25 травня, політик вийшов на сцену гумористичного шоу "Ліга сміху", яким опікується студія "Квартал 95" (Володимир Зеленський – її засновник). А вже 1 червня гарант відвідав концерт популярного співака Монатіка. Захід проходив на НСК "Олімпійський" у Києві.