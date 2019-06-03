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      Після сварки з Зеленським "Прямий" купив квартиру сім'ї загиблого шахтаря на Львівщині

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      "Прямий" купив квартиру родині загиблого шахтаря на Львівщині
      "Прямий" купив квартиру родині загиблого шахтаря на Львівщині / Скрін з відео

      Телеканал "Прямий", який ЗМІ пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого на Львівщині шахтаря Михайла Павлика.

      На сайті каналу повідомили, що трикімнатна квартира площею 72 квадратні метри розташована в місті Червоноград на Львівщині.

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      Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання,
      – йдеться у повідомленні.

      У 48-річного гірника Михайла Павлика залишилося дружина та троє дітей – два хлопці 16 та 15 років і 8-річна донька.

      Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

      Сім’ї шахтарів одержать по 100 тисяч гривень від держави. Президент Володимир Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

      Зауважимо, під час поїздки Зеленського на Львівщину через загибель шахтарів, між ним та журналісткою "Прямого" виникла суперечка. В її ході президент запропонував медійниці купити квартиру родині загиблого шахтаря, оплативши її вартість порівну.

      Що відомо про канал "Прямий"? Український інформаційний канал, колишня назва якого "Тоніс". Його власником офіційно є Володимир Макеєнко. Проте, ЗМІ пишуть, що його справжнім власником є п'ятий президент Петро Порошенко.

      Окрім того, канал критикувався за піар діючої влади і президента Порошенка, через критику і нападки на адресу його опонентів під час президентських виборів-2019, передовсім на Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини нерухомості Купівля нерухомості Новини нерухомості України ЗМІ Медіа Журналісти Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині
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