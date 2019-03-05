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      Как Зеленскому удалось выйти в топ президентских рейтингов

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      Одним из лидеров избирательных рейтингов остается Владимир Зеленский. Актер с отрывом опережает опытных политиков. При том, что сам кандидат интервью не дает, а публичных встреч с избирателями особо не проводит.

      "Зеленый" в политике

      Владимир Зеленский неопытен в политике и государственном строительстве, но его потенциальных избирателей это не беспокоит.

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      Свой голос большинство избирателей отдают не за Зеленского, а за героя сериала "Слуга народа" Голобородько. Им нравится президент-велосипедист, который из автомата расстреливает депутатов. И они не хотят замечать, что сам Зеленский – далек от велоспорта, ездит на дорогой машине с охранниками Коломойского. И имеет одну из самых богатых среди кандидатов деклараций.

      декларація зеленського
      Недвижимость Зеленского

      "Его рейтинги буду расти еще больше, если меньше он будет говорить. Только Зеленский начинает говорить, как мигом становятся явными и его взгляды, и манеры", – пояснил эксперт по политике Александр Солонтай.

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      Зеленскому действительно очень не хватает понимания того, как функционирует государство. Но он своего дилетантизма и не скрывает. И вроде пытается восполнить этот пробел.

      Новое лицо для украинцев

      Несмотря на недостатки и ошибки, главный козырь Зеленского – все его избиратели видят в нем так называемое "новое лицо". И отказываются видеть за его спиной не такое уж и новое лицо Коломойского. Для которого Зеленский-президент может быть "мостиком" домой из Израиля, где он скрывается. Хотя и олигарх, и шоумен открещиваются от любой связи.

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      Третий сезон "Слуги народа" на телеканале Коломойского стартует перед самыми выборами и придаст Зеленскому-Голобородьку еще популярности. Если в следующие пять недель эти двое не успеют разочаровать своего избирателя и тот таки дойдет до участков – Украина может стать первой в мире страной, где выберут виртуального президента.

      зеленський
      Основные даты президентских выборов 2019 года

      КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТЛИЧИЛСЯ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ:

       

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      Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      5 марта
      946
      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Квартал 95 Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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