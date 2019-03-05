Как Зеленскому удалось выйти в топ президентских рейтингов

Одним из лидеров избирательных рейтингов остается Владимир Зеленский. Актер с отрывом опережает опытных политиков. При том, что сам кандидат интервью не дает, а публичных встреч с избирателями особо не проводит.

"Зеленый" в политике

Владимир Зеленский неопытен в политике и государственном строительстве, но его потенциальных избирателей это не беспокоит.

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Свой голос большинство избирателей отдают не за Зеленского, а за героя сериала "Слуга народа" Голобородько. Им нравится президент-велосипедист, который из автомата расстреливает депутатов. И они не хотят замечать, что сам Зеленский – далек от велоспорта, ездит на дорогой машине с охранниками Коломойского. И имеет одну из самых богатых среди кандидатов деклараций.



Недвижимость Зеленского

"Его рейтинги буду расти еще больше, если меньше он будет говорить. Только Зеленский начинает говорить, как мигом становятся явными и его взгляды, и манеры", – пояснил эксперт по политике Александр Солонтай.

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Зеленскому действительно очень не хватает понимания того, как функционирует государство. Но он своего дилетантизма и не скрывает. И вроде пытается восполнить этот пробел.

Новое лицо для украинцев

Несмотря на недостатки и ошибки, главный козырь Зеленского – все его избиратели видят в нем так называемое "новое лицо". И отказываются видеть за его спиной не такое уж и новое лицо Коломойского. Для которого Зеленский-президент может быть "мостиком" домой из Израиля, где он скрывается. Хотя и олигарх, и шоумен открещиваются от любой связи.

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Третий сезон "Слуги народа" на телеканале Коломойского стартует перед самыми выборами и придаст Зеленскому-Голобородьку еще популярности. Если в следующие пять недель эти двое не успеют разочаровать своего избирателя и тот таки дойдет до участков – Украина может стать первой в мире страной, где выберут виртуального президента.



Основные даты президентских выборов 2019 года

КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТЛИЧИЛСЯ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: