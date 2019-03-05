Як Зеленському вдалося вийти в топ президентських рейтингів

Одним з лідерів виборчих рейтингів залишається Володимир Зеленський. Актор із відривом випереджає досвідчених політиків. При тому, що сам кандидат інтерв'ю не дає, а публічних зустрічей з виборцями особливо не проводить.

"Зелений" у політиці

Володимир Зеленський недосвічений в політиці та державотворенні, але його потенційних виборців це не турбує.

Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

Свій голос більшість виборців віддають не за Зеленського, а за героя серіалу "Слуга народу" Голобородька. Їм подобається президент-велосипедист, який з автомата розстрілює депутатів. І вони не хочуть помічати, що сам Зеленський – далекий від велоспорту, їздить на дорогій машині з охоронцями Коломойського. І має одну з найбагатших серед кандидатів декларацій.

Нерухомість Зеленського

"Його рейтинги буду рости ще більше, якщо менше він говоритиме. Щойно Зеленський починає говорити, як миттю стають явними і його погляди, і манери", – пояснив експерт з політики Олександр Солонтай.

Читайте також: Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

Зеленському дійсно дуже не вистачає розуміння того, як функціонує держава. Але він свого дилетантизму і не приховує. І начебто намагається заповнити цю прогалину.

Нове обличчя для українців

Попри вади й помилки, головний козир Зеленського – усі його виборці бачать в ньому так зване "нове обличчя". І відмовляються бачити за його спиною не таке вже й нове лице Коломойського. Для якого Зеленський-президент може бути "містком" додому з Ізраїля, де він переховується. Хоча і олігарх, і шоумен відхрещуються від будь-якого зв'язку.

Читайте також: Для чого олігарху Коломойському потрібен Володимир Зеленський: пояснення журналіста

Третій сезон "Слуги народу" на телеканалі Коломойського стартує перед самими виборами та додасть Зеленському-Голобородьку ще популярності. Якщо в наступні п'ять тижнів ці двоє не встигнуть розчарувати свого виборця і той таки дійте до дільниць – Україна може стати першою у світі країною, де оберуть віртуального президента.



Основні дати президентських виборів 2019 року

ЯКИМИ ЗАЯВАМИ ВІДЗНАЧИВСЯ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: