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      Як Зеленському вдалося вийти в топ президентських рейтингів

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      Одним з лідерів виборчих рейтингів залишається Володимир Зеленський. Актор із відривом випереджає досвідчених політиків. При тому, що сам кандидат інтерв'ю не дає, а публічних зустрічей з виборцями особливо не проводить.

      "Зелений" у політиці 

      Володимир Зеленський недосвічений в політиці та державотворенні, але його потенційних виборців це не турбує.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      Свій голос більшість виборців віддають не за Зеленського, а за героя серіалу "Слуга народу" Голобородька. Їм подобається президент-велосипедист, який з автомата розстрілює депутатів. І вони не хочуть помічати, що сам Зеленський – далекий від велоспорту, їздить на дорогій машині з охоронцями Коломойського. І має одну з найбагатших серед кандидатів декларацій.декларація зеленського
      Нерухомість Зеленського

      "Його рейтинги буду рости ще більше, якщо менше він говоритиме. Щойно Зеленський починає говорити, як миттю стають явними і його погляди, і манери", – пояснив експерт з політики Олександр Солонтай.

      Читайте також: Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

      Зеленському дійсно дуже не вистачає розуміння того, як функціонує держава. Але він свого дилетантизму і не приховує. І начебто намагається заповнити цю прогалину.

      Нове обличчя для українців

      Попри вади й помилки, головний козир Зеленського – усі його виборці бачать в ньому так зване "нове обличчя". І відмовляються бачити за його спиною не таке вже й нове лице Коломойського. Для якого Зеленський-президент може бути "містком" додому з Ізраїля, де він переховується. Хоча і олігарх, і шоумен відхрещуються від будь-якого зв'язку.

      Читайте також: Для чого олігарху Коломойському потрібен Володимир Зеленський: пояснення журналіста

      Третій сезон "Слуги народу" на телеканалі Коломойського стартує перед самими виборами та додасть Зеленському-Голобородьку ще популярності. Якщо в наступні п'ять тижнів ці двоє не встигнуть розчарувати свого виборця і той таки дійте до дільниць – Україна може стати першою у світі країною, де оберуть віртуального президента. 

      зеленський
      Основні дати президентських виборів 2019 року

      ЯКИМИ ЗАЯВАМИ ВІДЗНАЧИВСЯ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Квартал 95 Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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