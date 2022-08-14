В сети показали последствия "русского мира" в Авдеевке: жуткие кадры

российские военные полностью уничтожают украинские города, используя тактику выжженной земли. Оккупанты уже уничтожили Попасную, Лисичанск, Северодонецк, а теперь добрались и до Авдеевки Донецкой области.

Оккупанты полностью уничтожили Авдеевку

Сейчас наиболее напряженная ситуация на фронте именно на Донбассе, пишет 24 канал. россияне ежедневно обстреливают Донецкую область, используя ракеты, танки, авиабомбы, артиллерию и т.д.

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В социальных сетях появилось видео из Авдеевки, в которой жизнь буквально умерла. На кадрах уничтоженные многоэтажки и частные дома. Одинокие здания, которые чудом уцелели, выжжены или без окон и дверей.

Также на безлюдных улицах Авдеевки разбросано множество обломков.

Как выглядит Авдеевка: видео

Какая ситуация в Авдеевке и Донецкой области

Недавно российские пропагандисты отличились очередной ложью об успехах армии оккупантов. Они заявили, что захватили Авдеевку и "помогают мирному населению".

Также ложь о захвате Авдеевки опроверг глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что Бахмут, Пески и Авдеевка остаются под контролем ВСУ.

Утром 14 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки.

Также враг продолжил воздушную разведку беспилотниками. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

Известно, что россияне пытаются захватить город Бахмут, имеющий стратегическое значение.

Добавим, что 30 июля правительство объявило об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области.

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