В сети показали последствия "русского мира" в Авдеевке: жуткие кадры
российские военные полностью уничтожают украинские города, используя тактику выжженной земли. Оккупанты уже уничтожили Попасную, Лисичанск, Северодонецк, а теперь добрались и до Авдеевки Донецкой области.
Оккупанты полностью уничтожили Авдеевку
Сейчас наиболее напряженная ситуация на фронте именно на Донбассе, пишет 24 канал. россияне ежедневно обстреливают Донецкую область, используя ракеты, танки, авиабомбы, артиллерию и т.д.
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В социальных сетях появилось видео из Авдеевки, в которой жизнь буквально умерла. На кадрах уничтоженные многоэтажки и частные дома. Одинокие здания, которые чудом уцелели, выжжены или без окон и дверей.
Также на безлюдных улицах Авдеевки разбросано множество обломков.
Как выглядит Авдеевка: видео
Какая ситуация в Авдеевке и Донецкой области
- Недавно российские пропагандисты отличились очередной ложью об успехах армии оккупантов. Они заявили, что захватили Авдеевку и "помогают мирному населению".
- Также ложь о захвате Авдеевки опроверг глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он подчеркнул, что Бахмут, Пески и Авдеевка остаются под контролем ВСУ.
- Утром 14 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки.
- Также враг продолжил воздушную разведку беспилотниками. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.
- Известно, что россияне пытаются захватить город Бахмут, имеющий стратегическое значение.
- Добавим, что 30 июля правительство объявило об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области.
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