Россияне пытаются расширить контроль над Бахмутом: разведка Британии рассказала о целях врага

Наши защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. В то же время российская армия явно выбрала себе главную цель по состоянию на сейчас.

В частности, российская армия атакует украинские позиции в нескольких точках вдоль 600-мильной линии фронта. Она пытается "получить всё" от своей первой "большой" победы в Авдеевке.

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Захватчики будут пытаться расширять контроль

В сводке британской разведки сообщается, что российские войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года.

Отмечается также, что оккупационные войска продвинулись, чтобы занять восточную часть села Ивановское. В частности, россияне атакуют украинские позиции в Богдановке.

По данным разведки Великобритании, на этом направлении ближайшей оперативной целью России, вероятно, является захват Часового Яра, которое расположено примерно в 5 километрах от текущей линии фронта.

Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска сейчас смогут начать полномасштабную атаку на город,

– говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

Какова сейчас ситуация на Бахмутском направлении: основное