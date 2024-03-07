Россияне пытаются расширить контроль над Бахмутом: разведка Британии рассказала о целях врага
Источник:Ministry of Defence
Наши защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. В то же время российская армия явно выбрала себе главную цель по состоянию на сейчас.
В частности, российская армия атакует украинские позиции в нескольких точках вдоль 600-мильной линии фронта. Она пытается "получить всё" от своей первой "большой" победы в Авдеевке.
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Захватчики будут пытаться расширять контроль
В сводке британской разведки сообщается, что российские войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года.
Отмечается также, что оккупационные войска продвинулись, чтобы занять восточную часть села Ивановское. В частности, россияне атакуют украинские позиции в Богдановке.
По данным разведки Великобритании, на этом направлении ближайшей оперативной целью России, вероятно, является захват Часового Яра, которое расположено примерно в 5 километрах от текущей линии фронта.
Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска сейчас смогут начать полномасштабную атаку на город,
– говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.
Какова сейчас ситуация на Бахмутском направлении: основное
- Начальник группы беспилотных систем 241 ОБр ТрО Дмитрий Спасиба рассказал, что нелегкая ситуация сохраняется уже долгое время на Бахмутском направлении. Россияне, как всегда, бросают в бой огромное количество живой силы, пытаясь продвигаться. В то же время ВСУ стойко держат оборону.
- Для ликвидации вражеских сил украинские военные активно используют беспилотники, в частности приборы ночного видения. Ожесточенные бои продолжаются также в районе Ивановского. Оккупанты ни на день не перестают атаковать.
- Ранее военный обозреватель Денис Попович сообщал, что российские оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Врагу нужен Часов Яр. Это тактическая высота. Поэтому впоследствии там тоже могут начаться бои.
- Денис Попович отметил, что сценарий захвата россиянами Часового Яра является очень опасным. В таком случае открывается путь на фланг и в тыл украинской группировки, которая находится к югу от Бахмута.
- По словам представителя ОСГВ "Хортица", сейчас бои идут в населенных пунктах, которые открывают дорогу к Часовому Яру. Речь идет о поселке Ивановское. Там враг активно пытается пробиться вглубь нашей обороны. Впрочем, украинские защитники держат линию соприкосновения и не дают врагу двигаться вперед.