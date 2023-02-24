Шквалы ветра и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

В двух областях Украины ожидают ухудшения погодных условий. Спасатели предупреждают о возможных проблемах на автодорогах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отметили, что ожидают первый уровень опасности.

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"По данным Укргидрометцентра, 25 февраля днем в Украине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30 метров в секунду, метель. Днем в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь и мокрый снег (I уровень опасности, желтый)", – рассказали в ГСЧС.

Опасность в столице

Как рассказали в ГСЧС, в Киеве и области до конца 24 февраля также будут порывы ветра 15-20 метров в секунду. Спасатели призывают быть внимательными и аккуратными во время пребывания на улице. В частности, советуют держаться подальше от линий электропередач и не парковать автомобили там, где может упасть что-то тяжелое.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, – отметили в пресс-службе ГСЧС.

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