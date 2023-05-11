Резников назвал главную задачу для ВСУ в 2023 году

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил главную задачу украинских военных в этом году. Они уже успели доказать, что победа реалистичная.

По словам министра, задача наших воинов — преломление ситуации на поле боя. После этого, Силы обороны смогут постепенно деоккупировать наши территории.

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Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, а наши Вооруженные силы уже показали, что победа для нас реалистичная,

– сказал министр.

По его словам, благодаря поддержке стран Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО, поскольку ВСУ является щитом Европы к востоку от российской угрозы.

Однако с другой стороны, время для Украины имеет решающее значение. Ведь продолжение или замораживание войны – это потери жизней украинцев.

Резников добавил, что в текущем году Украина хочет изменить ситуацию на поле боя. Украинская армия уже показала на поле боя, что победа возможна и для ее достижения необходима поддержка.

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