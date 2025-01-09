"Это на пользу Украине": какая цель громких заявлений Трампа по Гренландии, Панаме и Канаде

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд громких и довольно скандальных заявлений относительно контроля над Панамским каналом и Гренландией, а также предложил сделать Канаду 51-м штатом США.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, почему не стоит бояться скандальных заявлений Трампа и какие проблемы таким образом пытается решить новоизбранный президент США.

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Какие проблемы возникают в США из-за Панамы и Канады

Соединенные Штаты вложили в строительство Панамского канала миллиарды долларов и в 1999 году просто передали его Панаме. Однако США платят огромные налоги за пользование Панамским каналом. В то же время из 5 портов на канале, который соединяет Атлантический океан с Тихим, 2 принадлежат Китаю.

Трамп просто запугивает руководство Панамы тем, что это американский канал и США могут его забрать обратно. Однако, конечно, этого не будет,

– отметил Пинкус.

Кроме того, тысячи мигрантов используют Панаму, как перевалочный пункт, для проникновения в Мексику, а дальше в США. По мнению президента Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Трамп хочет решить комплекс вопросов с Панамой. То же самое и с Канадой.

Конечно, Канада никогда не будет 51-м штатом США, но через канадскую территорию также нелегально проникают мигранты. Трамп повышает ставки, а потом когда сядет за стол переговоров, то поставит свои условия. Он мастер соглашений, поэтому сможет договориться и с Данией, и с Панамой, и с Гренландией. Все это будет в пользу Украины,

– сказал Пинкус.

К слову, Дональд Трамп опубликовал карты, где Канада изображена как часть США.

Решится ли Трамп применить военную силу

Вопрос Гренландии, по словам общественного деятеля, принципиальный для Вашингтона. Ведь через нее пролегает кратчайший путь на Северный полюс для американцев и вообще европейцев.

В Арктике уже господствует не только Россия, но и Китай. Мы бы не обращали внимания, если бы Россия и Китай не занималась милитаризацией Арктики. Там Москва планирует создать военные базы, к этому присоединяется Китай,

– подчеркнул президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

В одном из своих заявлений Трамп сказал, что не исключает возможности применения военной силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Однако по мнению Пинкуса, президент США никогда не будет применять военную силу, ведь это несвойственно для демократической страны.

В то же время политолог Максим Несвитайлов считает, что агрессивная риторика Трампа по Гренландии может сыграть на руку сразу 2 соперникам США – России и Китаю.