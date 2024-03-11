Речь идет не о выгоде: Дикий назвал ошибку Запада в стратегии относительно России

Страны Запада рассматривали Россию как рационального игрока, который взвешивает цену каждого своего действия и рассматривает все через призму "выгодно-невыгодно". Таким образом западные союзники пытались прогнозировать действия страны-агрессора.

Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран войны с Россией Евгений Дикий. По его словам, наши союзники будто ждали, когда Кремль наконец поймет, что война против Украины им не выгодна.

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Идея Запада относительно России

Евгений Дикий считает, что до недавнего времени идеей Запада было не разбить Россию, а заставить страну-агрессора признать, что война против Украины ей не выгодна, что Кремль платит за это неприемлемую цену. Однако у захватчиков совсем другое видение.

Они до сих пор пытаются именно так рационально прогнозировать действия России через "выгодно-невыгодно". А там совершенно другое видение. Там черно-белое, бинарное видение, что "или пан, или пропал",

– сказал он.

Для оккупантов не существует понятия "выгодно-невыгодно", "приемлемая-неприемлемая" цена. Они будут бросать на войну весь ресурс, который найдут, пока не произойдет одно из двух: либо проигрыш, либо победа.

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