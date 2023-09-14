Восприняли, как скандал, – Галлямов сказал, почему Кремлю не понравилось новое видео из Шойгу

Поражение России уже близко. В этом даже не сомневается военное руководство страны-агрессора. Так, министр обороны России Сергей Шойгу на такой банальный вопрос, сможет ли победить его страна в войне против Украины, просто развел руками.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что министр обороны России непрофессиональный лжец, в отличие от диктатора Владимира Путина, который озвучил мифические потери Украины. Он предположил, какие последствия для Шойгу будет иметь такой курьезный ответ.

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Причина неуверенности Шойгу

Для Кремля такая реакция недопустима, поэтому видео очень быстро удалили. Однако в оппозиционном сегменте это видео стало вирусным. Его все обсуждают второй день подряд.

Картинка всегда перебьет любые слова. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Картинка сильнее слов и потому картинку министра обороны, разводящего руками, в ответ на вопрос победит Россия или нет, восприняли как скандал. Фраза о том, что у России "нет другого выхода" ситуацию не спасает. Ее сложно назвать примером оптимизма,

– сказал Галлямов.

Восприятие определяется контекстом. Как отметил российский оппозиционный политтехнолог, если бы российская армия "героически" наступала, тогда такая реакция была бы вполне нормальной. Возможно, на фоне "победной" армии это выглядело бы неплохо, но на фоне отступающей армии, которая не может защитить базу Черноморского флота, такой министр это окончательная визуализация растерянности и демонстрация факта, что когда пропагандисты говорят якобы все идет по плану, на самом деле это ложь.

"Именно поэтому это все было воспринято как скандал", – добавил Галлямов.

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Министр не верит в победу России

Армия России сдает один за другим населённые пункты. Россияне, конечно, хвастаются, что якобы уже сотни украинцев убили и техники уничтожили больше, чем Украина вообще имела. Шойгу, зная реальную ситуацию, чувствует неадекватность этой картины мира, которую рисует пропаганда, поэтому он бессознательно пытался быть более адекватным.

"Шойгу непрофессиональный пропагандист, в отличие от Марии Захаровой или Маргариты Симоньян, которые будут называть черное белым без всяких проблем. Поскольку министр обороны непрофессионал в пропаганде, а просто подлец, поэтому пытался сделать так, чтобы ему поверили. Но такая попытка вылезла ему боком, за такие дела по голове не гладят", – отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Порция бреда от российских пропагандистов