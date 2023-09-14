Помогают делать ключевые вещи, – боец ВСУ объяснил роль беспилотников на фронте
Украинские военные продолжают неустанную борьбу с российским врагом и метр за метром освобождают наши земли. В этом им помогают современные технологии, в частности БПЛА.
Это дополнительные средства, помогающие осуществлять ключевые вещи на фронте. О них 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.
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Роль БПЛА
Главное преимущество БПЛА – возможность видеть врага в режиме онлайн на разных расстояниях: на передней линии фронта и в глубине оперативного пространства. Также беспилотники дают возможность мониторить местонахождение противника, расположение его логистических средств, путей снабжения и так далее.
"За счет ударных БПЛА дневного и ночного применения у нас есть возможность "выносить" противника на расстоянии не только на передовых позициях в окопах, но и в тех местах, в которых он совсем этого не ожидает. Налаживать эффективную контрбатарейную борьбу", – отметил Федоренко.
Эффективно работает объединенное огневое воздействие. Речь идет о четком взаимодействии между артиллерийскими бригадами и подразделениями ударных БПЛА.
"Получается, что мы обнаруживаем, артиллерия поднасыпает и соответственно мы добиваем противника. Или наоборот – артиллерии удается сработать, противник пытается понять, что ему дальше делать. В этот момент подлетаем мы и наносим поражение. То есть совместная коллективная работа, дающая мощный результат", – объяснил военнослужащий.
Юрий Федоренко о ситуации на фронте: смотреть видео
Потребность в дронах
Чтобы мощная работа наших защитников не прекращалась, необходимо техническое обеспечение. Той помощи, которую оказывают партнеры и то, что производится внутри страны, недостаточно, чтобы закрыть полную потребность фронта, отметил Юрий Федоренко. Ведь интенсивность боевых действий очень высока.
"Поэтому определенное количество ударных и разведывательных БПЛА возложено на плечи наших граждан, поддерживающих Силы обороны. И важно, чтобы в ближайшее время она была. Чем больше у нас разведывательных средств, тем больше уничтоженных врагов. Чем больше уничтоженных врагов, тем легче продвигаться нашей пехоте и тем меньшее сопротивление они получают. А это значит сохранение жизни наших военных", – подчеркнул командир роты 92 ОМБр.
Поэтому крайне важно не прекращать поддерживать сборы. Любая сумма действительно очень важна на пути к великой цели. Ведущий 24 Канала Фарид Шарафмал собирает на беспилотник Pegasus ARMS 25 для бойцов 3 роты 79 ОДШБ, находящихся на Авдеевском направлении.
Pegasus ARMS 25 – это гигантский коптер, несущий на себе до 20 килограммов "бавовни" для врага. Сумма – 750 000 гривен. Ознакомиться с деталями и присоединиться к сбору можно по ссылке https://fund.24tv.ua/fundraising/98. Потому что это нам нужно, чтобы наши защитники имели необходимую технику.
Ситуация на фронте: основное за 14 сентября
- За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
- На юге продолжаются активные боевые действия – враг не стоит статически в обороне. Россияне хотят вернуть утраченные позиции. Украинским военным приходится защищать от вражеских штурмов позиции, которые наши бойцы заняли и закрепились.
- На Востоке не утихает ожесточенная борьба. В частности, в направлениях населенных пунктов Клищиевка и Андреевка продолжаются сложнейшие бои. Но украинские защитники давят.