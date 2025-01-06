Главный провал Байдена за время президентства в политике в отношении Украины

Действующий президент США Джо Байден имел возможность изменить ход российско-украинской войны и гарантировать Киеву победу, но не сделал этого.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. Он считает, что не совсем корректно обвинять республиканцев, ведь проблема началась еще до того, как они начали отказываться оказывать помощь Украине.

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Кто виноват, что Украина вовремя не получила оружие

Вопрос дипломатии Соединенных Штатов в отношении Украины и российско-украинской войны касается не только Джо Байдена, ведь, как известно, его влияние в Белом доме под большим знаком вопроса. По мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, политику в отношении Украины определял не только Байден, но и Джейк Салливан – советник Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Здесь ответ только один – трусость. Они настолько боялись поражения России, что не делали достаточно для победы Украины,

– сказал Эпштейн.

В первые месяцы полномасштабного российского вторжения, когда Силы обороны отбросили россиян от Киева, в Вашингтоне должны были увидеть, что Украина имеет возможность победить, но для этого нужно оружие и деньги. Если бы американцы быстрее и раньше дали Украине все, что передают в течение последних трех лет, то ситуация сегодня была бы кардинально иная.

К слову, Байден может оставить Владимиру Путину прощальный "подарок". В частности, в Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора.

Действительно ли Байден мог бы победить Трампа

В то же время Байден до сих пор считает, что мог бы победить Дональд Трампа, несмотря даже на провальные дебаты. К тому же в администрации действующего президента США считают, что результаты выборов были бы другие, если бы вице-президент Камала Харрис активнее боролась за место в Белом доме.

Я скажу очень откровенно, в течение двух последних лет Байден был позорным президентом. То, что Байден считает, что смог бы победить Трамп – абсолютный бред,

– добавил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Камалу Харрис нельзя обвинять в том, что она проиграла эти выборы. У нее не было возможности победить, ведь она стала кандидатом всего за три месяца до выборов.

Кроме того, когда Байден впервые баллотировался на пост президента США, то пообещал американскому народу, что будет президентом только один срок. Он обманул своих избирателей и фактически не позволил другим демократам баллотироваться на эти выборы.