Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. Він вважає, що не зовсім коректно звинувачувати республіканців, адже проблема почалася ще до того, як вони почали відмовлятися надавати допомогу Україні.

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Хто винен, що Україна вчасно не отримала зброю

Питання дипломатії Сполучених Штатів щодо України та російсько-української війни стосується не тільки Джо Байдена, адже, як відомо, його вплив у Білому домі під великим знаком питання. На думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, політику щодо України визначав не тільки Байден, а й Джейк Салліван – радник Білого дому з питань національної безпеки.

Тут відповідь лише одна – боягузтво. Вони настільки боялися поразки Росії, що не робили достатньо для перемоги України,

– мовив Епштейн.

У перші місяці повномасштабного російського вторгнення, коли Сили оборони відкинули росіян від Києва, у Вашингтоні повинні були побачити, що Україна має можливість перемогти, але для цього потрібна зброя та гроші. Якби американці швидше й раніше дали Україні все, що передають протягом останніх трьох років, то ситуація сьогодні була б кардинально інша.

До слова, Байден може залишити Владіміру Путіну прощальний "подарунок". Зокрема, у Білому домі розглядають можливість запровадження нових санкцій проти російського енергетичного сектору.

Чи дійсно Байден міг би перемогти Трампа

Водночас Байден досі вважає, що міг би перемогти Дональд Трампа, незважаючи навіть на провальні дебати. До того ж в адміністрації чинного президента США вважають, що результати виборів були б інші, якби віцепрезидент Камала Гарріс активніше боролася за місце у Білому домі.

Я скажу дуже відверто, протягом двох останніх років Байден був ганебним президентом. Те, що Байден вважає, що зміг би перемогти Трамп – абсолютна маячня,

– додав виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Камалу Гарріс не можна звинувачувати у тому, що вона програла ці вибори. У неї не було можливості перемогти, адже вона стала кандидатом всього за три місяці до виборів.

Крім того, коли Байден вперше балотувався на пост президента США, то пообіцяв американському народу, що буде президентом лише один термін. Він обманув своїх виборців й фактично не дозволив іншим демократам балотуватися на ці вибори.