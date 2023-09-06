Здесь настоящая бойня, – офицер ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные Силы наступают на южном фланге в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки/

Офицер ВСУ Арти Грин объяснил 24 Каналу, при каком условии российские войска будут заблокированы в районе Бахмута. Отметим, что с начала наступления на этом участке фронта Силы обороны освободили 47 квадратных километров.

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Серьезная угроза для врага

На Бахмутском направлении идет борьба за рубеж, который обеспечит огневой контроль за одним из главных каналов поставки бахмутско-соледарской группировки.

Здесь (в районе Бахмута – 24 Канал) настоящая бойня, особенно на участке к югу от Бахмута,

– рассказал офицер ВСУ.

Успех украинских бойцов на Клещеевском направлении создаст серьезную угрозу поставке для всей группировки вражеских войск. Продвижение буквально на 5 километров в этом направлении и севернее Бахмута может привести к тому, что большое количество российских войск окажется заблокировано.

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"Проезд техники, эвакуация, поставка оружия станет невозможным. Поэтому точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана. Насколько я вижу, мы (украинские бойцы – 24 Канал) их передадим, ведь ежедневный счет очень значителен в нашу пользу. Сроки боюсь сказать", – добавил Грин.

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