Враг использует разную тактику: Синегубов опроверг слухи о ситуации на Харьковщине

Российские войска 10 мая начали наступление на севере Харьковской области. Сейчас продолжаются активные бои в приграничье. Однако, по словам бойцов, сегодня ситуация сравнительно более стабильная, чем вчера.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "серая зона", на территории которой ведут бои, со вчерашнего дня не увеличилась. Враг находится в приграничных территориях. Подробнее о ситуации в городе и области 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Оперативная ситуация

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге рассказал, что сейчас активные боевые действия ведутся в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огурцово на севере области.

Враг находится и уничтожается там. Были случаи по одному из населенных пунктов заходило 20 человек, по другому – 30, еще по другому использовали бронированную технику, а где-то не использовали,

– отметил Синегубов.

На Волчанском направлении враг привлекал танки, которыми пытался заехать на нашу территорию – часть была уничтожена, часть отошла. Чуть левее близко к Липцам российская армия пыталась продвинуться пехотой.

Враг использует разную тактику. Нельзя сказать, что это ДРГ. Это малые боевые группы, которыми россияне пытаются прощупать наши позиции. Фактически противник ведет разведку боем, анализирует ситуацию, и или подтягивает технику, или отступает,

– сказал глава Харьковской ОВА.

Наши воины на всех направлениях делают все возможное, чтобы противодействовать и сделать невозможным дальнейшее продвижение врага.

Какая реакция харьковчан

Россияне не захватили новых территорий на севере Харьковщины. Защитники и фортификационные сооружения работают над тем, чтобы территория "серой зоны" не увеличилась.

Сейчас российские пропагандисты пытаются распространить в информационном пространстве различные слухи и фейки, но прежде всего прислушивайтесь к официальным сообщениям. Это очень важно для нашего спокойствия, потому что и без этого хватает нервных моментов,

– отметила корреспондентка из Харькова.

По ее словам, вчера в городе было очень тревожно, люди переживали. Однако из Харькова не объявлена эвакуация, как некоторые пишут. В целом ситуация в городе спокойная.

Сейчас я в центре города. Он по-субботнему спокойный и тихий, а вот спальные районы полны людей. Массового отъезда нет,

– добавила Черненко.

Однако некоторые семьи, которые в течение вчерашнего дня слышали звуки обстрелов в северной части Харькова, отреагировали – кто-то собрался и выехал или глубже в город, или в область, или за ее пределы.

За минувшие сутки и за сегодняшний день на Харьковщине под ударами россиян было 30 населенных пунктов, из них 11 попали под массированные авиаудары, в частности КАБами, комбинированные атаки различного типа вооружения.

Какая сейчас ситуация на севере Харьковщины